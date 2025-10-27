Opsadno stanje u susjedstvu nakon što su Turci izboli mladića: Uhićeno 45 osoba, policija na ulicama, ukida se bezvizni režim

Stanovnici podgoričkog naselja Zabjelo okupili su se u nedjelju navečer da bi prosvjedovali nakon što je grupa državljana Turske noć ranije napala i nožem ranila jednog njihovog sugrađanina.
Istodobno je crnogorska policija provodila racije i privela 45 turskih državljana.
Policija je zasad identificirala i privela dvojicu turskih državljana koji se dovode u vezu sa ranjavanjem Podgoričanina M. J. upotrebom hladnog oružja.
Kako su prenijeli mediji u Podgorici, grupa turskih državljana u subotu je napala skupinu Podgoričana, a jedan od mladića iz Podgorice zadobio je sedam ubodnih rana nožem.
U službenom priopćenju crnogorske policije navedeno je da je u noći sa subote na nedjelju, pola sata nakon ponoći, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučnjavom u kojoj je sudjelovalo više osoba, a u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede u predjelu prsa i ruku.
"Uzimajući u obzir događaje s elementima nasilja u posljednja 24 sata, u kojima su sudjelovali turski državljani koji privremeno borave na teritoriju Podgorice, te izazivanje incidenata na više lokacija, službenici Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’, Sektora granične policije i Regionalnog centra granične policije ‘Centar’ provode koordinirane aktivnosti na teritoriju Podgorice, u okviru kojih je privedeno oko 45 osoba – turskih državljana“, navodi se u priopćenju.
Dodaje se da će crnogorska policija u daljnjem postupku procijeniti razloge njihova boravka, opravdanost i zakonitost boravka, kao i elemente nasilja do kojih je došlo tijekom njihova boravka, nakon čega će uslijediti represivne mjere te eventualno ukidanje boravka i protjerivanje stranaca iz Crne Gore.
Crnogorski mediji izvijestili su u nedjelju da je opsadno stanje vladalo u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje su se provodile racije, dok su se s druge strane, revoltirani sinoćnjim činom nasilja, okupili brojni stanovnici toga naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.
Na terenu je bio veliki broj policajaca i inspektora, a kontrolirano je više lokacija u tom dijelu glavnog grada Crne Gore.
Mediji su također objavili da su se trojica turskih državljana čak zabarikadirala u jednom kasinu, nakon što je, prema riječima očevidaca, skupina mještana pokušala fizički obračun s njima. Policija ih je, nakon što ih je izvela iz kasina, privela dvojicu, a sumnja se da je jedan od njih umiješan u sinoćnji napad.
Ukidanje bezviznog režima za državljane Turske
Crnogorski premijer Milojko Spajić priopćio je večeras da će Vlada u sutra, po hitnom postupku, donijeti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.
"U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom ćemo razdoblju inicirati intenzivne razgovore s Republikom Turskom kako bismo, u duhu dobre suradnje i savezništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu“, napisao je Spajić na društvenoj mreži X.
Iz crnogorskog Ministarstva unutarnjih poslova ranije je priopćeno da 13.308 državljana Turske ima dozvolu za privremeni boravak ili privremeni boravak i rad u Crnoj Gori, dok 87 osoba iz te države ima odobren stalni boravak.
Prema popisu iz 2023. godine Crna Gora ima nešto više od 623.500 stanovnika.