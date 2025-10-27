Opsadno stanje u susjedstvu nakon što su Turci izboli mladića: Uhićeno 45 osoba, policija na ulicama, ukida se bezvizni režim

Stanovnici podgoričkog naselja Zabjelo okupili su se u nedjelju navečer da bi prosvjedovali nakon što je grupa državljana Turske noć ranije napala i nožem ranila jednog njihovog sugrađanina.

Istodobno je crnogorska policija provodila racije i privela 45 turskih državljana.

Policija je zasad identificirala i privela dvojicu turskih državljana koji se dovode u vezu sa ranjavanjem Podgoričanina M. J. upotrebom hladnog oružja.

Kako su prenijeli mediji u Podgorici, grupa turskih državljana u subotu je napala skupinu Podgoričana, a jedan od mladića iz Podgorice zadobio je sedam ubodnih rana nožem.

Momci su se okupili na Zabjelu kod Vektre zbog napada na njihovog druga koji se sinoć desio od strane turskih državljana. Policija obezbjeđuje prostor s obje strane; prisutno je više od stotinu momaka.

Prema informacijama do kojih sam došla, ranije su već bila privedena neka… pic.twitter.com/Zq9B8kV89r — Bojana Jokić (@Bojana_Jok) October 26, 2025

U službenom priopćenju crnogorske policije navedeno je da je u noći sa subote na nedjelju, pola sata nakon ponoći, došlo do narušavanja javnog reda i mira tučnjavom u kojoj je sudjelovalo više osoba, a u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede u predjelu prsa i ruku.

"Uzimajući u obzir događaje s elementima nasilja u posljednja 24 sata, u kojima su sudjelovali turski državljani koji privremeno borave na teritoriju Podgorice, te izazivanje incidenata na više lokacija, službenici Regionalnog centra bezbjednosti ‘Centar’, Sektora granične policije i Regionalnog centra granične policije ‘Centar’ provode koordinirane aktivnosti na teritoriju Podgorice, u okviru kojih je privedeno oko 45 osoba – turskih državljana“, navodi se u priopćenju.

Dodaje se da će crnogorska policija u daljnjem postupku procijeniti razloge njihova boravka, opravdanost i zakonitost boravka, kao i elemente nasilja do kojih je došlo tijekom njihova boravka, nakon čega će uslijediti represivne mjere te eventualno ukidanje boravka i protjerivanje stranaca iz Crne Gore.

#Montenegro | #BREAKING: Ethnic tensions in Podgorica.



After the #Zabjelo incident, where a citizen was assaulted and stabbed for defending a woman from Turkish individuals, Montenegrin 🇲🇪 police detained 45 Turkish 🇹🇷 nationals, including 36 who had barricaded themselves inside… https://t.co/keGU3Lecjg pic.twitter.com/nLZVCBqgdj — Luka | Дунав Intel (@Lukai1861) October 27, 2025

Crnogorski mediji izvijestili su u nedjelju da je opsadno stanje vladalo u podgoričkom naselju Zabjelo, gdje su se provodile racije, dok su se s druge strane, revoltirani sinoćnjim činom nasilja, okupili brojni stanovnici toga naselja koji su u više navrata pogrdno skandirali na račun Turaka.

Na terenu je bio veliki broj policajaca i inspektora, a kontrolirano je više lokacija u tom dijelu glavnog grada Crne Gore.

Mediji su također objavili da su se trojica turskih državljana čak zabarikadirala u jednom kasinu, nakon što je, prema riječima očevidaca, skupina mještana pokušala fizički obračun s njima. Policija ih je, nakon što ih je izvela iz kasina, privela dvojicu, a sumnja se da je jedan od njih umiješan u sinoćnji napad.

Ukidanje bezviznog režima za državljane Turske

Crnogorski premijer Milojko Spajić priopćio je večeras da će Vlada u sutra, po hitnom postupku, donijeti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.

"U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom ćemo razdoblju inicirati intenzivne razgovore s Republikom Turskom kako bismo, u duhu dobre suradnje i savezništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu“, napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

Sjutra po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske. U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi u duhu dobre saradnje i… — Milojko Spajić (@MickeySpajic) October 26, 2025

Iz crnogorskog Ministarstva unutarnjih poslova ranije je priopćeno da 13.308 državljana Turske ima dozvolu za privremeni boravak ili privremeni boravak i rad u Crnoj Gori, dok 87 osoba iz te države ima odobren stalni boravak.

Prema popisu iz 2023. godine Crna Gora ima nešto više od 623.500 stanovnika.