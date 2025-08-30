Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam je vidio"

Saša P. (20) suprug Aleksandre P. (19), koja je svoju novorođenu bebu ostavila pored kontejnera u Zemunu u Srbiji, kroz suze i u nevjerici ispričao je kako se sve odvilo.

"Ležali smo u kući, djeca su se igrala i ja sam zaspao. Ona je inače dobra, draga osoba, baš je divna. Posvađali smo se jer je moja kći iščupala zaštitnu kockicu iz struje. Uzela je to odmah djetetu iz ruke i sklonila je dijete da ne bi stavila ruke u struju, a ja sam joj rekao: 'Ljubavi, molim te, povedi više računa o djetetu dok ja spavam.' Ona je na to rekla da moram i ja biti uz nju. Rekao sam da je to u redu, ali dok ja spavam da mora više ona voditi računa i tu smo se posvađali. Oboje smo se uplašili zbog djeteta, sve je to prošlo, ali smo nastavili sa svađom", rekao je Saša i dodao da mu se činilo da Aleksandru nešto muči nakon porođaja.

"Ona je divna osoba i dobra je majka, ali otkako je rodila nju kao da je nešto mučilo, a nije mi htjela reći", napomenuo je u razgovoru za Telegraf.

Istaknuo je da njegova supruga nije imala ni oca ni majku i cijeli je život provela u domovima.

"Mi se stvarno trudimo oko djece - da imaju jesti, piti, da budu lijepo obučena. Kad sam saznao da je rodila, ja sam toliko bio sretan. Ne mogu to opisati, a kada sam vidio da je beba pored kante, kada su mi policajci pokazali, počeo sam se tresti. Ne znam što joj je bilo, ona je draga i dobra majka. Možda je upala u postporođajnu depresiju", rekao je Saša.

Njegovu suprugu pronašli su u dućanu dok je kupovala namirnice za djecu i kuću i upitali je zna li što je napravila, a ona je navodno izgledala kao da nije svjesna onoga što se događa.

"Pokazali su mi snimku i pitali me je li moje dijete, ja sam rekao da nije. Onda sam ih zamolio da pogledam još jednom, oni su mi jedno 20-30 puta dali da pogledam snimku, da ja budem siguran je li to moje dijete. Kada sam prepoznao moju malu bebicu, ja sam bio u šoku, tresao sam se, nije mi bilo dobro. Samo mi nije jasno što joj se dogodilo, zašto je tako reagirala. Kada je bila mala, nije imala pažnju, ona ne zna što su očinska i majčinska ljubav. Ja sam joj bio i brat i drug i muž", zaključio je Saša.