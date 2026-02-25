Obavijesti Foto Video Pretražite
"SVE JE MONTIRANO"

Odvjetnik osumnjičenih za planiranje atentata na Vučića: "Prisluškivali su ih dok su razgovarali o rajčicama"

Piše I. B., 25. veljače 2026. @ 09:19 komentari
Uhićenja u Srbiji
Uhićenja u Srbiji Foto: YouTube/MUP Republike Srbije/Screenshot
Uhićeni muškarci posljednjih su godinu dana pratili studente i pružali im zaštitu tijekom prosvjeda i blokada. Njihov odvjetnik tvrdi da je riječ o montiranom procesu.
  1. Indira Levak
    ''izdržat ću dok budem mogla''

    Energična Indira Levak o zdravstvenim problemima koji je muče: ''Živcira me, pričamo o operaciji''
  2. Goran Ivanišević
    Tenzije nisu nestale

    Teniski svijet bruji o paljbi po Ivaniševiću: "To što je bio vrhunski tenisač ne znači ništa"
  3. Flensburg
    Strašno

    Tragedija zasjenila utakmicu Europske lige: Sve je iznenada utihnulo
FOTO Pogledajte luksuzan stan od 130 kvadrata koji se prodaje u središtu Zagreba
Bijelo Jaje
FOTO Pogledajte luksuzan stan od 130 kvadrata koji se prodaje u središtu Zagreba
Crne prognoze jednog od najuglednijih bankara: "Sve podsjeća na 2008."
Nije dobro
Stiže nova financijska kriza! Crne prognoze jednog od najuglednijih bankara: "Sve podsjeća na 2008."
Zbog tehničkih problema nastao je zastoj na graničnim prijelazima Hrvatske i Srbije
Problemi za kamione
Kilometarske kolone na granici, čeka se satima: Na ovim prijelazima promet je blokiran, doznali smo zašto
Zastupnik DP-a Predrag Mišić stao u obranu Josipa Dabre: I ja sam pjevao pjesme
Vukovarski branitelj
DP-ovac Mišić stao u obranu Dabre: "On je baraba i bećar, i ja sam pjevao puno puta"
Podignuta optužnica protiv dvojice komunalnih redara zbog primanja mita
Objavio USKOK
Podignuta optužnica protiv dvojice komunalnih redara iz Svetog Ivana Zeline zbog primanja mita
U Cavtatu se počinje s projektom luksuznog resorta Marina Resort Cavtat
Projekt od 150 milijuna eura
Gradi se luksuzni resort, betonira plaža, a investitor najavljuje povratak dijaspore: "Naseljavamo mlade koji su pokazali interes za povratak"
"Sve se dogodilo u manje od 24 sata. Rekli su mi da je više nema": Zagrepčani izgubili malu kćerku, za cjepivo su saznali prekasno
stravičan slučaj
"Sve se dogodilo u manje od 24 sata. Rekli su mi da je više nema": Izgubili su kćer od 8 mjeseci, za cjepivo saznali prekasno
Na planini Svilaji zabilježena strogo zaštićena vrsta
Rijetka zvijer
VIDEO Na planini Svilaji zabilježena strogo zaštićena vrsta
Načelnik Kumrovca Robert Šplajt odgovorio na prozivke Josipa Dabre: "To nema veze s nikakvim 'balom vampira'" 4
Stigla reakcija
Načelnik Titova rodnog mjesta odgovorio Dabri: "Zašto nije komentirao kad smo zvali Thompsona da pjeva"
Davor Božinović ustavnoj tužbi Grada Zagreba protiv Vlade zbog dočeka rukometaša 4
Novi sukob
Božinović o ustavnoj tužbi zbog dočeka rukometaša: "Nezamislivo"
Anja Šovagović-Despot pohvalila se na Instagramu posebnim kazališnim trenutkom
pogledajte fotke
Kakva čast! Na proslavu posebnog jubileja stigao i predsjednik Milanović s buketom cvijeća
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre?
aktualna tema
Kako izgleda i čime se bavi supruga Josipa Dabre? Zajedno imaju troje djece!
zdravlje
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Šokantni rezultati nove studije
Preživjeli ste rak? Ova vrsta hrane može povećati rizik od smrti za čak 59 %!
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
Pokrovitelj Poliklinika Aviva
Zašto vam kašalj ne prolazi? Dođite i pitajte pulmologe uživo
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
Hmm…
"Mislila sam da je vrat": Objava potpuno zbunila gledatelje, što vidite na slici?
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
Pokažite što znate!
Mozak treba vježbu, a ovaj kviz će pokazati jeste li ga zapustili
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu znak psihopatskih sklonosti
Zanimljivo
"Dijagnosticirani psihopat" detaljno opisao tri osobine koje mogu biti znak psihopatskih sklonosti
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Suradnja ESA i Infobipa
Europski sustav upozorenja na udare asteroida dobio "hrvatski pečat": Informacije će sad stizati u stvarnom vremenu
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Tražili nešto drugo, no...
Astronomi posve slučajno otkrili najsnažniji mikrovalni laser u poznatom svemiru
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Newcastle ispisao povijest Lige prvaka: Nešto ovakvo još nitko nije napravio!
Presedan nad presedanima
Newcastle ispisao povijest Lige prvaka: Nešto ovakvo još nitko nije napravio!
Navijač umro na utakmici rukometne Europske lige Flensburg - Montpeiller
Strašno
Tragedija zasjenila utakmicu Europske lige: Sve je iznenada utihnulo
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Je li sve uistinu samo gluma?
Kumovi: Zar se nije mogla suzdržati barem još malo?
KUMOVI
Kumovi: Zar se nije mogla suzdržati barem još malo?
Crno more: Hoće li preživjeti do jutra?
CRNO MORE
Crno more: Hoće li preživjeti do jutra?
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Collioure
Kao nacrtan: Gradić s čije tvrđave puca jedan od najljepših pogleda na Mediteran
Sir i slanina u oblaku mekog tijesta: Francuski recept za brzinsku sočnu pitu
Jelo dana
Sir i slanina u oblaku mekog tijesta: Francuski recept za brzinsku sočnu pitu
Kazna za razbijenu čašu je 90 eura: Popularni kafić u kojem morate ostaviti cipelu kao polog
Oprezno nazdravljajte...
Kazna za razbijenu čašu je 90 eura: Popularni kafić u kojem morate ostaviti cipelu kao polog
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Sve što želite znati
Forbesov ultimativni vodič kroz ruske oligarhe: Tko su ljudi koji su se obogatili u eri Vladimira Putina
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Pobijedio iskusni dvojac
Ocjenjivački sud među 12 ponuđača izabrao projektanta mosta koji će povezati Split i Kaštela
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Velike razlike
Karta bogatstva Europe: Tko ima najviše, a tko najmanje – i kakva je pozicija Hrvatske?
Lejla Filipović u bijelom kompletu i sivim čizmama
Dnevna elegancija
Lejla Filipović: Komplet suknje i laganog pulovera idealan za dnevna izdanja, a ženstvene čizme sjajan su mu par
Ponuda hlača na pruge u trgovinama
ODLIČAN DETALJ
Ako želite izgledati šik, onda ćete u ormar dodati jedne od 15 hlača iz naše galerije
Traperice koje smo obožavali devedesetih hit su 2026. godine
NOSITE LI IH VI?
Vraćaju se traperice koje smo nosile 90-ih, izdvojile smo 10 fantastičnih modela
