Odvjetnik osumnjičenih za planiranje atentata na Vučića: "Prisluškivali su ih dok su razgovarali o rajčicama"

Dvojici veterana iz Kraljeva određen je pritvor do 30 dana zbog sumnje na pripremanje djela protiv ustavnog poretka i ugrožavanje sigurnosti Aleksandra Vučića i njegove obitelji.

Vlast tvrdi da posjeduje snimke razgovora koji ih terete, a odvjetnik muškaraca navodi da je riječ o politički motiviranom postupku.

Odvjetnik Vladimir Beočanin za Nova.rs tvrdi da su njegovi branjenici praćeni s ciljem da budu optuženi u trenutku koji odgovara režimu.

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo je da se D. R. i M. R. "sumnjiče da su u razdoblju od prosinca 2025. do veljače 2026. godine dogovarali nasilnu promjenu ustavnog uređenja Republike Srbije i svrgavanje najviših državnih tijela tako što su planirali nabavu oružja i napad na život i tijelo predsjednika Republike Srbije, njegove supruge i djece, na način da ih liše života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbije, nanoseći im tjelesne ozljede".

Vučić je naveo da je već imao određena saznanja o istrazi te da nadležne službe raspolažu snimkama razgovora. "Imamo snimljeno kao dokazni materijal. Raznih ljudi ima. Što da radite? Kada bih vam rekao razlog, ne biste mi vjerovali. Zasnovano je na lažima koje su negdje mogli pročitati", rekao je predsjednik Srbije.

Odvjetnik Beočanin pak navodi da su njegovim branjenicima tijekom ispitivanja predočeni transkripti razgovora iz posljednja tri mjeseca.

"Jedan od njih se apsolutno ničega ne sjeća jer je poslovan čovjek, ima svoju tvrtku i dnevno od 100 do 150 poziva. Nemoguće je da se sjeti s kim je razgovarao 17. siječnja ove godine. Drugi u posljednjih godinu dana nijednom nije bio u Beogradu. Imao je samo dva razgovora, oba kraća od pet minuta. Riječ je o razgovorima na dnevno-političke teme: suspenzija mitropolita Justina, uvoz rajčice iz Azerbajdžana, posjet predsjednika Srbije Indiji, popust na troškove pokopa boraca veterana koji su od države dobili 10 posto... I onda se izdvajaju pojedine riječi, ne cijele rečenice, koje se stavljaju pod navodnike... I tako dolaze do toga 'klali', 'palili'...", poručio je Beočanin.

Smatra da sve to upućuje na to da su njegovi branjenici prisluškivani kako bi se u određenom trenutku prikupilo dovoljno materijala za optužbu.

"Sve su to radili kako bi ih mogli optužiti u trenutku koji najviše odgovara režimu. To je sada, kada imamo pobunu u pravosuđu, blokade poljoprivrednika i niz manjih kriza. Na taj način žele skrenuti pozornost s tih događaja, što smo već više puta vidjeli uoči velikih prosvjeda", tvrdi odvjetnik.

Dodaje kako je praćenje i prisluškivanje veterana bilo pokriveno nalozima koji su trajali dva puta po tri mjeseca te da se "sigurnosno najzanimljiviji razgovor" dogodio 18. veljače.

Uhićeni muškarci posljednjih su godinu dana pratili studente i pružali im zaštitu tijekom prosvjeda i blokada.

Posljednjih dana pružali su podršku i poljoprivrednicima koji blokiraju prometnice diljem Srbije nezadovoljni otkupnom cijenom mlijeka. Upravo su jutro nakon blokada s poljoprivrednicima, prošlog petka, privedeni. Tada su, osim njih dvojice, privedene još dvije osobe.