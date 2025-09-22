FOTO Kirkova udovica: Opraštam ubojici

Na prepunom stadionu u Glendaleu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedjelju je održana komemoracija za ubijenog desničarskog aktivista Charlieja Kirka, kojeg je predsjednik Donald Trump u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.

Trump je na komemoraciji rekao kako je Kirk "mučenik za američku slobodu", zavjetovao se da će nastaviti njegov rad te ponovno optužio "radikalnu ljevicu" za Kirkovo ubojstvo. "Nasilje dolazi uglavnom s ljevice", rekao je Trump, bez navođenja ikakvih dokaza.

Na komemoraciji su bili i potpredsjednik JD Vance i drugi visoki republikanski dužnosnici koji su došli odati počast ubijenom desničarskom aktivistu.

Erika Kirk Foto: Afp

Komemoraciju je organizirala Kirkova konzervativna omladinska organizacija Turning Point USA, a privukla je desetke tisuća ožalošćenih odjevenih u crveno, bijelo i plavo koji su ispunili stadion State Farm u Glendaleu.

Kirkovi prijatelji i kolege konzervativci hvalili su ga kao inspirativnog kršćanina koji je osnovao politički pokret koji su obećali njegovati.

Njegova supruga Erika, koja je preuzela vodstvo Turning Pointa, odala je počast svom pokojnom suprugu, gledajući u nebo i bezglasno izgovarajući "volim te", prije nego što je govorila o njegovoj odanosti kršćanstvu, obitelji i aktivizmu.

Komemorativni skup za Charlieja Kirka - 2 Foto: Afp

"Želim da svi znate, iako je Charlie umro prerano, bio je i spreman umrijeti", rekla je. "Napustio je ovaj svijet bez žaljenja. Činio je 100 posto onoga što je mogao svaki dan", rekla je.

Također je ponudila oprost 22-godišnjem muškarcu koji je optužen za Kirkovo ubojstvo: "Moj muž je želio spašavati mlade muškarce, baš poput onoga koji mu je oduzeo život. Tom čovjeku, tom mladiću - opraštam mu. Opraštam mu jer je to učinio Krist i jer bi to učinio Charlie."

Komemorativni skup za Charlieja Kirka - 5 Foto: Afp

Komemorativni skup za Charlieja Kirka - 4 Foto: Afp

Potpredsjednik JD Vance pripisao je Kirku zasluge za pomoć u izboru Trumpa za predsjednika SAD-a prošle godine mobilizacijom mladih birača.

"Cijela naša administracija je ovdje, ali ne samo zato što volimo Charlieja kao prijatelja, već zato što znamo da ne bismo bili ovdje bez njega“, rekao je Vance.

Komemorativni skup za Charlieja Kirka - 3 Foto: Afp

Komemorativni skup za Charlieja Kirka - 1 Foto: Afp

31-godišnji Kirk ubijen je 10. rujna jednim metkom dok je odgovarao na pitanja publike na kampusu u Uti. Za njegovo ubojstvo je optužen 22-godišnji student tehničkog fakulteta, a istražitelji kažu da je u porukama svome romantičnom partneru priznao kako je ubio Kirka jer mu je bilo "dosta njegove mržnje".

Grupe za građanska prava kritizirale su Kirka zbog retorike koju su opisale kao rasističku, antiimigrantsku, transfobnu i mizoginu. Njegovi podupiratelji kažu da je bio branitelj konzervativnih vrijednosti i zagovornik slobode govora.