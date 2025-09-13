Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Prvo javno obraćanje

Kirkova udovica: "Nemate pojma što ste pokrenuli diljem ove zemlje i svijeta"

Piše R. S. , 13. rujna 2025. @ 08:11 komentari
Erika Kirk
Erika Kirk Foto: Screenshot
Erika Kirk govorila je iz studija u kojem je ubijeni Charlie Kirk snimao The Charlie Kirk Show. Naglasila je da smrt njezina supruga neće biti uzaludna i da će se njegova misija nastaviti.
Najčitanije
  1. Tragedija u Slavonskom Brodu - 5 1:48 5
    tragedija u slavoniji

    Odvjetnik majke čija je kći (2) preminula od opeklina: "Nije to namjerno napravila, u strašnom je šoku. Vjerovali su da..."
  2. Ubojstvo Charlieja Kirka
    Prijavila ga obitelj

    "Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas": Tko je ubojica koji je šokirao svijet
  3. Robert Valdec
    Odlazak

    Umro je Robert Valdec
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Obraćanje udovice Charlieja Kirka
Prvo javno obraćanje
Kirkova udovica: "Nemate pojma što ste pokrenuli diljem ove zemlje i svijeta"
Potres razorne snage pogodio obalu Kamčatke
Zatresao se poluotok
Snažan potres pogodio dio Rusije: Izdano upozorenje za cunami
Nestašica kukuruza u Hrvatskoj: "Ljudi su prisiljeni da bi opstali u stočarstvu"
Nestašica
Alarmantna situacija: "Ludnica je s tim definitivno"
SAD obustavlja dijalog s Kosovom, tvrdi da vladini potezi potiču "nestabilnost"
Objasnili i zašto
SAD: "Obustavljamo dijalog s Kosovom"
SAD i saveznici uputili poziv Rusiji: Tri su uvjeta za pravedan i trajan mir
Zajednička izjava
SAD i saveznici uputili poziv Rusiji: Tri su uvjeta za pravedan i trajan mir
Uhićen ubojica Charlieja Kirka
Atentat u Americi
FOTO/VIDEO Cure novi detalji: Navodni ubojica zašutio, a kad se suočio s ocem, zaprijetio je: "Radije ću..."
Novi detalji o ubojici Kirka: "Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas"
Prijavila ga obitelj
"Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas": Tko je ubojica koji je šokirao svijet
Odvjetnik majke čija je kći (2) preminula od opeklina: "Nije to namjerno napravila, u strašnom je šoku. Vjerovali su da..."
tragedija u slavoniji
Odvjetnik majke čija je kći (2) preminula od opeklina: "Nije to namjerno napravila, u strašnom je šoku. Vjerovali su da..."
Umro je Robert Valdec
Odlazak
Umro je Robert Valdec
Oglasila se rođakinja Tijane (19) koja je poginula na parasejlingu u Budvi
NOVI DETALJI
Rođakinja Tijane (19) koja je izgubila život u tragediji na parasailingu: "Na plaži nam je prišao muškarac i rekao..."
Dodik: "Pozivam sve Srbe da na idućim izborima u Sloveniji glasaju za Janeza Janšu"
Nakon zabrane ulaska
Dodik se pohvalio da je u društvu Netanyahua i poručio: "Pozivam sve Srbe u Sloveniji da..."
Uhićen ubojica Charlieja Kirka
Atentat u Americi
FOTO/VIDEO Cure novi detalji: Navodni ubojica zašutio, a kad se suočio s ocem, zaprijetio je: "Radije ću..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Umro je Robert Valdec
Odlazak
Umro je Robert Valdec
Odvjetnik majke čija je kći (2) preminula od opeklina: "Nije to namjerno napravila, u strašnom je šoku. Vjerovali su da..."
tragedija u slavoniji
Odvjetnik majke čija je kći (2) preminula od opeklina: "Nije to namjerno napravila, u strašnom je šoku. Vjerovali su da..."
Novi detalji o ubojici Kirka: "Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas"
Prijavila ga obitelj
"Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas": Tko je ubojica koji je šokirao svijet
show
Margot Robbie na crvenom tepihu pokazala skoro sve
top ili flop?
Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila samo tangice
Oženio se Ivo Kezić, bivši kandidat MasterChefa
ljubi rukometašicu
Vjenčao se bivši kandidat MasterChefa! Hrvatsku je dirnuo svojom tragičnom pričom
Simona Mijoković se povlači s društvenih mreža
''Predragi prijatelji...''
Simona Mijoković iznenadila odlukom o velikoj promjeni: ''Odlazim u molitvu i tišinu''
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
6 namirnica koje bi svatko stariji od 45 godina trebao češće jesti kako bi smanjio rizik od raka debelog crijeva
Jedan od najčešćih oblika raka
6 namirnica koje bi svatko stariji od 45 godina trebao češće jesti kako bi smanjio rizik od raka debelog crijeva
zabava
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Pokažite što znate!
Ako ne znate barem 7 odgovora, onda kvizovi definitivno nisu za vas
Medvjed im se uspio prikrasti usred bijela dana, gledatelje šokirala reakcija
Lukavi medo
Medvjed im se uspio prikrasti usred bijela dana, gledatelje šokirala reakcija
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Jao…
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
tech
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
Na Marsu
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Roditelji, oprez!
"Najopasnija mreža za mlade": Omiljena platforma prepuna je seksualnih predatora i dilera droge
Samsungova pljuska Appleu: Pogledajte što su im poručili nakon predstavljanja iPhonea Air
#iCant
Samsungova pljuska Appleu: Pogledajte što su im poručili nakon predstavljanja iPhonea Air
sport
Hrgović odbio meč života, poznato zašto
otkrio promotor
Hrgović odbio meč života, poznato zašto
FOTO Alcaraz i Sinner u vezi s istim modelom? Pratila ih na finalu US Opena i imala nezgodu s dekolteom
teniski ljubavni trokut
FOTO Alcaraz i Sinner u vezi s istim modelom? Pratila ih na finalu US Opena i imala nezgodu s dekolteom
Umjesto medalje – blamaža! Procurili detalji raspada Srbije na Eurobasketu
Otkrio bivši reprezentativac
Umjesto medalje – blamaža! Procurili detalji raspada Srbije na Eurobasketu
tv
Leyla: Papiri pokazuju jedno, a on zna nešto drugo - hoće li povjerovati u njegovu priču?
LEYLA
Leyla: Papiri pokazuju jedno, a on zna nešto drugo - hoće li povjerovati u njegovu priču?
U dobru i zlu: Došao je po povjerljive podatke pa saznao još dragocjeniju informaciju
U DOBRU I ZLU
Došao je po povjerljive podatke pa saznao još dragocjeniju informaciju
U dobru i zlu: Hoće li zajedničko vrijeme biti onakvo kakvo su zamislili?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Hoće li zajedničko vrijeme biti onakvo kakvo su zamislili?
putovanja
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Nemojte ovo raditi
Najveća greška koju radimo kad kupimo sir u trgovini i donesemo ga kući
Stanovi u zgradi Čudovište u Hong Kongu
Čudovište
Život u najskupljem gradu na svijetu: Zavirite u zgradu sa stanovima od devet kvadrata koji se iznajmljuju po 500 eura mjesečno
novac
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Jesmo li na dnu?
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
lifestyle
Rečenice koje otkrivaju dobre osobe
Jeste li i vi među njima?
Sedam rečenica koje otkrivaju da ste dobra osoba
Victoria Beckham u svestranoj i praktičnoj kombinaciji
ZA RAZNE PRIGODE
Kombinacija Victorije Beckham toliko je svestrana i lijepa da smo je morali kopirati
Teksturirani bob bit će hit-frizura ove jeseni
Praktičan i moderan
Frizura koja se vraća u velikom stilu ove jeseni pun je pogodak za sve s tankom kosom
sve
Margot Robbie na crvenom tepihu pokazala skoro sve
top ili flop?
Potpuno prozirna haljina najpoznatije plavuše sve zabezeknula, ispod je nosila samo tangice
Oženio se Ivo Kezić, bivši kandidat MasterChefa
ljubi rukometašicu
Vjenčao se bivši kandidat MasterChefa! Hrvatsku je dirnuo svojom tragičnom pričom
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene