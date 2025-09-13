Kirkova udovica: "Nemate pojma što ste pokrenuli diljem ove zemlje i svijeta"

Erika Kirk, supruga ubijenog konzervativnog komentatora i osnivača pokreta Turning Point USA Charlieja Kirka, održala je svoje prvo javno obraćanje nakon ubojstva supruga. Govorila je iz studija u kojem je Kirk snimao The Charlie Kirk Show i obećala da će nastaviti njegovu misiju te da njegova poruka neće umrijeti s njim.

"Krikovi ove udovice odjekivat će svijetom kao bojni poklič. Ubili su Charlieja jer je propovijedao poruku domoljublja, vjere i Božje ljubavi. Ako ste mislili da je njegova misija bila snažna prije, nemate pojma. Nemate pojma što ste pokrenuli diljem ove zemlje i svijeta. Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj supruzi", poručila je Erika Kirk u emotivnom obraćanju, emitiranom uživo na YouTube kanalu Turning Point USA.

Na stolu u studiju bile su izložene bijele kape sa zlatnim brojem 47, referenca na američkog predsjednika Donalda Trumpa, kojeg je Kirk snažno podržavao i nazivao 47. predsjednikom SAD-a.

Erika Kirk naglasila je da smrt njezina supruga neće biti uzaludna i da će se njegova misija nastaviti: "Njegova će poruka postati još snažnija. Kampus turneja će se nastaviti, doći će nove turneje, a njegov radijski i podcast program će i dalje trajati."

Charlie i Erika Kirk u siječnju 2025. Foto: Afp

Charlie Kirk ubijen je nekoliko dana ranije tijekom razgovora sa studentima na Utah Valley Universityju. Vlasti su potom objavile kako su uhitile osumnjičenog 22-godišnjeg Tylera Robinsona, koji je, prema riječima guvernera Utaha Spencera Coxa, "priznao ili dao naslutiti" da je počinio zločin, piše USA Today.