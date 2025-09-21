FOTOGALERIJA Deseci tisuća ljudi se opraštaju od Charlieja Kirka: Stigao i Trump

Na State Farm stadionu u Arizoni započela je komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.
Komemoracija za konzervativnog aktivista Charlieja Kirka održava se u nedjelju u Arizoni, nakon što je ranije ovog mjeseca ubijen. Kirk je bio istaknuta osoba u američkoj desničarskoj političkoj sferi, a njegova smrt izazvala je široku reakciju aktualne administracije.
Američki predsjednik Donald Trump, njegov potpredsjednik J.D. Vance, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., i ultrakonzervativni komentator Tucker Carlson trebali bi govoriti na odavanju počasti.
Događaju prisustvuje i izvršni direktor Tesle Elon Musk.
Kirkova udovica Erika, koja preuzima vodstvo njegove omladinske organizacije Turning Point USA, također će se obratiti publici na stadionu State Farm u Glendaleu.
Ovaj događaj ima stroge sigurnosne mjere. Visoki dužnosnik Ministarstva domovinske sigurnosti rekao je da komemoracija ima iste sigurnosne mjere kao i veliki događaji poput Super Bowla.
Osobe koje ulaze u stadion nisu smjele unositi torbe zbog sigurnosnih razloga. Mnoge torbe, smeće i prijenosne stolice ostavljeni su vani.
Osim govora, komemoracija je praćena glazbenim izvedbama, među kojima je i američka himna.
🚨 NOW: In an emotional moment, tens of thousands of Americans fall silent and hold up "THIS IS OUR TURNING POINT" and "HERE I AM LORD, SEND ME" signs at the Charlie Kirk memorial. Just wow. pic.twitter.com/9SpXjehCEA