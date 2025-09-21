FOTOGALERIJA Deseci tisuća ljudi se opraštaju od Charlieja Kirka: Stigao i Trump

Komemoracija za konzervativnog aktivista Charlieja Kirka održava se u nedjelju u Arizoni, nakon što je ranije ovog mjeseca ubijen. Kirk je bio istaknuta osoba u američkoj desničarskoj političkoj sferi, a njegova smrt izazvala je široku reakciju aktualne administracije.

Komemoracija se održava na stadionu s više od 60.000 mjesta, s mogućnošću proširenja na 73.000 mjesta, javlja Sky News.

CHILLS Bagpipes play Amazing Grace for Charlie Kirk

A powerful tribute to an American legend CharlieKirk AmazingGrace Memorial Honor AmericanHero 🎶🕊️🇺🇸 https://t.co/7tK2PMinEK — Arya Sullivan (@AryaLunabds94) September 21, 2025

Američki predsjednik Donald Trump, njegov potpredsjednik J.D. Vance, državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth, najstariji sin Donalda Trumpa, Donald Trump Jr., i ultrakonzervativni komentator Tucker Carlson trebali bi govoriti na odavanju počasti.

Događaju prisustvuje i izvršni direktor Tesle Elon Musk.

Elon Musk at Charlie Kirk memorial

RiP ❤️ pic.twitter.com/1RuPqRSE3Z — JustaGuyOnX (@justaguyonx11) September 21, 2025

Kirkova udovica Erika, koja preuzima vodstvo njegove omladinske organizacije Turning Point USA, također će se obratiti publici na stadionu State Farm u Glendaleu.

Ovaj događaj ima stroge sigurnosne mjere. Visoki dužnosnik Ministarstva domovinske sigurnosti rekao je da komemoracija ima iste sigurnosne mjere kao i veliki događaji poput Super Bowla.

Osobe koje ulaze u stadion nisu smjele unositi torbe zbog sigurnosnih razloga. Mnoge torbe, smeće i prijenosne stolice ostavljeni su vani.

Osim govora, komemoracija je praćena glazbenim izvedbama, među kojima je i američka himna.

🚨 NOW: In an emotional moment, tens of thousands of Americans fall silent and hold up "THIS IS OUR TURNING POINT" and "HERE I AM LORD, SEND ME" signs at the Charlie Kirk memorial. Just wow. pic.twitter.com/9SpXjehCEA — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025

Galerija 10 10 10 10