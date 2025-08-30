Obavijesti Foto Video Pretražite
10 uginulih goveda

Širi se opasna zaraza: Bolest potvrđena i u hrvatskom susjedstvu

30. kolovoza 2025.
Županijska veterinarska inspekcija odmah je poduzela sve zakonom propisane mjere.  
Od bedrenice uginulo deset goveda u Hercegbosanskoj županiji
10 uginulih goveda
Širi se opasna zaraza: Bolest potvrđena i u hrvatskom susjedstvu
