Širi se opasna zaraza: Bolest potvrđena i u hrvatskom susjedstvu
30. kolovoza 2025. @ 11:00
Županijska veterinarska inspekcija odmah je poduzela sve zakonom propisane mjere.
Od posljedica bedrenice na farmi u Hercegbosanskoj županiji uginulo je 10 goveda, što je prvi slučaj pojave te bolesti kod životinja u Bosni i Hercegovini ove godine.
Na farmi u Bosanskom Grahovu ovoga tjedna uginulo je ukupno 10 goveda zaraženih bedrenicom, a ostale životinje stavljene su u karantenu, priopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite.
Veterinarska stanica u Livnu je nakon sumnje u zarazu uzela uzorke krvi od tri uginule životinje, nakon čega je analizom u Veterinarskom fakultetu u Sarajevu potvrđena sumnje na zaraznu bolest.
Životinje su zakopane na propisan način i izvršena je sanacija terena u skladu s pravilnikom o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja.
Bedrenica je opasna zarazna bolest koju izaziva bakterija Bacillus anthracis, a može se prenijeti i na ljude.
Zaražene životinje se ne liječe, već se provode mjere nadzora zabrana kretanja, zbrinjavanje lešina, čišćenje i dezinfekcija, kontrola glodavaca i obvezno cijepljenje.
Hrvatski veterinarski institut izvijestio je da je tijekom ljeta zabilježeno više desetaka slučajeva zaraze bolesti bedrenice.