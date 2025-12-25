Važan sporazum na pomolu, 90.000 boraca ulazi u državne strukture: "Washington ih pritišće da potpišu"

Sirijska vlada i kurdske Sirijske demokratske snage (SDF) sklopit će, pod američkim pokroviteljstom, sporazum u Damasku između 27. i 30. prosinca, izvijestila je u četvrtak sirijska televizija pozivajući se na ekskluzivne izvore.

"Washington vrši značajan pritisak na obje strane da potpišu sporazum prije kraja tekuće godine", rekao je izvor.

Sporazum bi navodno integrirao 90.000 pripadnika SDF-a i takozvanih snaga unutarnje sigurnosti u sirijska ministarstva obrane i unutarnjih poslova, s tri vojne divizije dodijeljene SDF-u u pokrajinama Raqqa, Deir el-Zour i al-Hasakah pod nadležnošću sirijskog Ministarstva obrane.

Prema izvoru sirijske televizije, još se raspravlja o nekoliko spornih točaka.

Otvorena pitanja uključuju mehanizam donošenja vojnih odluka, administrativnu hijerarhiju divizija koje bi činili pripadnici SDF-a, kao i raspodjelu ovlasti između tih divizija i centralnih ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova. Još jedno neriješeno pitanje je hoće li sirijske vladine snage imati pravo raspoređivanja u sjeveroistočnoj Siriji.

SDF zagovara formiranje dvije specijalizirane brigade, ženske brigade s posebnim rukovodstvom koje bi odgovaralo Ministarstvu odbrane, te brigade za borbu protiv terorizma. Ovu drugu inicijativu podržava Washington, koji je vidi kao okvir za zajedničke operacije protiv Islamske države (ISIS).

Istovremeno, SDF se protivi ulasku sirijske vojske ili unutrašnjih sigurnosnih snaga u područja koja kontrolira, te predlaže imenovanje zapovjednika po vlastitom izboru unutar državnih sigurnosnih institucija.

Izvor SDF-a na koji se poziva izvješće potvrdio je da je "vojni sporazum dosegao naprednu fazu" te da su se obje strane složile da bi ponovno aktiviranje državnih institucija na sjeveroistoku Sirije "moglo potrajati".

Uprkos napretku, izvor navodi da je potpuna provedba malo vjerovatna prije kraja godine, zbog čega će biti potrebna minimalno tromjesečna ekstenzija sporazuma od 10. ožujka.

Sporazum od 10. ožujka

Sporazum se nadovezuje na raniji dogovor potpisan 10. ožujka 2025. godine, čiji je cilj bio uključivanje struktura SDF-a u državne institucije Sirije. Pregovori su postavljeni kao vremenski ograničen proces.

Izvor iz SDF-a rekao je za sirijsku televiziju da su Sjedinjene Države i europske zemlje od samog početka sponzorirale i podržavale sporazum od 10. ožujka.

Sirijski predsjednik Ahmad al-Šara potpisao je 10. ožujka sporazum s vođom SDF-a Mazloumom Abdijem, pozivajući na integraciju snaga SDF-a u sirijsku vojsku i državne institucije, a provedba bi trebala biti dovršena prije kraja godine.