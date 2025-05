Dokumenti iz napuštene ambasade skrivali su tajni plan Irana: "Stalno dolaze u potrazi za novcem ili zlatom"

Padom režima Bašara al-Asada mnogo tajnih djelovanja svrgnutog diktatora došlo je na vidjelo, no dokumenti iz napuštene zgrade veleposlanstva Irana otkrivaju i tajne Asadovih podupiratelja.

Naime, Reuters je o obilasku napuštene iranske ambasade došao u posjed tisuća dokumenata, dopisa i depeša koje zorno pokazuju kako iranska pomoć Bašaru al-Asadu nije bila bez skrivenih motiva režima u Teheranu.

Bašar al-Asad Foto: Afp

Baš poput svojih neprijatelja u Washingtonu koji su to napravili s Europom nakon Drugog svjetskog rata kombinacijom zajmova i meke moći, i iranska teokracija željela je Siriju potčiniti svojem utjecaju i eksplotirati je kroz neku iransku verziju Marshallovog plana. Baš kako je SAD uložila milijarde u europsku obnovu i razvoj nakon zadnjeg velikog rata, te tako postala globalna supersila o kojoj je Europa ovisila, tako je i Iran želio sa Sirijom postići "stvaranje ekonomske, političke i socio-kulturne ovisnosti."

Iran je planirao nadoknaditi milijarde koje je potrošio spašavajući predsjednika Bašara al-Asada tijekom dugotrajnog građanskog rata u zemlji. Dokumenti o sirijskoj strategiji predviđaju izgradnju gospodarskog carstva, uz produbljivanje utjecaja na iranskog saveznika.

Iranski dužnosnici vjerovali su da je ovo prilika teška 400 milijardi eura. Od tih imperijalnih ambicija, barem za sada, neće biti ništa, jer šijitski režim u Siriji srušili su sunitski pobunjenici koji sigurno neće blagonaklono gledati na šijitski Iran koji je godinama sponzorirao ekonomski i spašavao vojno Bašara al-Asada.

Sirijski lučki grad Latakija Foto: Afp

Ako ništa drugo, ovi pronađeni dokumenti fascinatno su štivo o tome kako su se sve izjalovili iranski pokušaji da od Sirije napravi satelitsku državu. Na primjer, 411 milijuna eura uložio je Iran u elektranu u Latakiji koju su gradili iranski inženjeri. Trenutno nije operativna i stoji nedovršena. U željeznički most preko Eufrata iranska dobrotvorna udruga povezana s ajatolahom Alijem Hamneijem je uložila 26 milijuna eura, a most je stradao u zračnim udarima američke vojske, pa sad stoji oštećen i do kraja neisplaćen.

Gotovo 40 projekata su novinari pronašli među dokumentima iranske ambasade, ali to je sigurno samo dijelić sveukupnih investicija. Nepodmireni dugovi Sirije prema iranskim tvrtkama pred kraj rata iznosili najmanje 178 milijuna dolara, a procijenjuje se da je Sirija dužna Iranu oko 30 milijardi dolara.

Nove sirijske vlasti u borbi sa sektaškim nasiljem Foto: Afp

U konačnici, iranske nade da će oponašati Marshallov plan i izgraditi gospodarsko carstvo koje će obuhvaćati Siriju otišle su više u smjeru američkih debakla u Iraku i Afganistanu.

Za iranske vladare, Assadov pad i propast njihovih planova za Siriju dolaze u nesigurnom trenutku. Oni su oslabljeni izraelskim desetkovanjem ključnih opunomoćenika Islamske Republike, Hezbollaha u Libanonu i Hamasa u Gazi. Pod pritiskom su američkog predsjednika Donalda Trumpa da pregovaraju o sporazumu koji bi mogao neutralizirati iranski nuklearni program ili se suočiti s mogućom vojnom akcijom ako odustanu. Iranski regionalni suparnici, uključujući Tursku i Izrael, žure popuniti vakuum koji je nastao njegovim odlaskom.

Iranska vojska na paradi u Teheranu Foto: Afp

Abu Ghassan, borac nove sirijske vlade, čuvao je veleposlanstvo u danima nakon što je Assad pao. Rekao je da su on i njegovi suborci pronašli paket eksploziva skriven u hodniku i nekoliko praznih kutija od streljiva. "Lokalci stalno dolaze u potrazi za novcem ili zlatom", rekao je. "Ništa vrijedno nije ostalo." Novinari koji su otkrili ove dokumente, sigurno se ne bi složili s tim.