Ipak je živ? Procurila fotografija ruskog generala, pojavio se prvi puta nakon neuspješnog puča

"General Sergej Surovikin je vani. Živ, zdrav, u svome domu, s obitelji, u Moskvi. Fotografija snimljena danas", napisala je novinarka Ksenija Sobčak.

Agencija Reuters nije mogla odmah provjeriti autentičnost fotografije koja prikazuje muškarca sa sunčanim naočalama i kapom u šetnji uz ženu nalik generalovoj supruzi Ani.

Više medija izvijestilo je da je Surovikin pao u nemilost u Kremlju nakon neuspjele pobune koju je plaćenička skupina Wagner povela 23. do 24. lipnja te da se istražuje njegovo moguće suučesništvo i da je u kućnom pritvoru.

U vrijeme pobune Surovikin se pojavio u videosnimci bez insignija i činio se napet te je pozvao šefa Wagnera Jevgenija Prigožina da odustane od marša na Moskvu.

