Plenković o paketu mjera pomoći za građane: "Bit će sveobuhvatan"

Predsjednik Vlade i HDZ- a Andrej Plenković najavio je u ponedjeljak da će Vlada novi paket mjera za zaštitu od inflacije donijeti idućeg tjedna, na sjednici 14. rujna, istaknuvši kako će paket biti sveobuhvatan, ciljan i usmjeren na najugroženije.

"Donijeti ćemo paket koji će biti sveobuhvatan, ciljan, pomoći onima koji su najugroženiji i na taj način omogućiti mnogim našim građanima da zadrže svoj standard", rekao je Plenković nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a.

Ponovio je da oni koji su iskoristili krizu, kontekst povoljnijih cijena energenata, nisu dobro postupili. "Važno je da paketi pomognu najugroženijima", ponovio je.

Plenković je nabrojao da se protiv inflacije može boriti na tri načina, mjerama monetarne politike odnosno povećanjem kamatnih stopa, mjerama fiskalne politike odnosno porezima, te ograničavanjem cijena određenih proizvoda.

Vezano za inflaciju, dodao je kako je kolovoz specifičan mjesec zbog potrošnje i cijena na obali te u uslužnim aktivnostima što pridonosi rastu inflacije.

"Danas je prosječna plaća 1150 eura u Hrvatskoj, a prije sedam godina bila je 749 eura, to je 400 eura više", poručio je premijer.

Uz to, Plenković se dotaknuo i posjeta crnogorskog predsjednika.

"Razgovarali smo o nizu pitanja suradnje potpora Europskom putu Crne Gore, ali isto tako i potpora rješavanju otvorenih pitanja koja su na dnevnom redu. Izvijestili smo danas o susretu s predsjednicom Rezidualnog mehanizma, dakle Haških sudova. Ministar Malenica i ja smo imali sastanke, izrazili nezadovoljstvo odlukom u vezi Simatovića.

S druge strane, izrazili smo očekivanja da daljnja suradnja s Haškim sudom, odnosno onim što je ostalo što se tiče Hrvatske, bude korektna, osobito kada je riječ o arhivima. Evo, to je ukratko ono što je bilo najbitnije. Stranačke aktivnosti su redovite, svi su spremni na niz političkih aktivnosti ove jeseni", najavio je Plenković.

"Donijet ćemo odluke kad mi hoćemo, a ne kad drugi hoće", odgovorio je premijer na pitanje o smjeni Barbarića i Filipovića.

Početak školske godine

Plenković je izjavio da je jedna od najvažnijih tema na sjednici Predsjedništva bio početak školske godine.

"Ovo je godina u kojoj naši đaci idu svjesni da imaju besplatan obrok, prijevoz i udžbenike, to su ogromna postignuća. Idućih godina ćemo imati takva ulaganja da ćemo imati jednosmjensku nastavu. To znači više učenja, više boravka u školi, više znanja, više konkurentnosti. To su temelji za kvalitetniji obrazovni sustav", rekao je.