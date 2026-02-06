Obitelj žene koja je umrla nakon odmora u turističkom raju: "Dobro razmislite prije nego što rezervirate putovanje"

Obitelj Britanke koja je preminula nakon odmora na Zelenortskim otocima pozvala je putnike da ozbiljno shvate higijenska upozorenja, dok britanske zdravstvene vlasti istražuju porast broja teških bolesti povezanih s putovanjima na to popularno odredište.

Četiri britanska turista umrla su između listopada i prosinca prošle godine nakon što su se razboljela tijekom ili neposredno nakon boravka na Zelenortskim otocima, odredištu uz obalu zapadne Afrike.

Među preminulima je i 64-godišnja Karen Pooley iz Gloucestershirea, koja se razboljela tijekom dvotjednog odmora u listopadu. Tijekom bolesti poskliznula se u hotelskoj sobi i slomila nogu. Nakon četiri dana provedena u lokalnoj klinici prevezena je zrakoplovom na Tenerife na daljnje liječenje, gdje je preminula dan kasnije.

Njezina šogorica Kim Price izjavila je za Sky News da je Karen posljednje dane na ovoj Zemlji provela u agoniji.

"Slomljeni smo. Još uvijek ne možemo to preboljeti. Ljuta sam i želim se pobrinuti da se to nikom drugom ne dogodi", rekla je Price.

Karenin brat Keith poručio je da je i jedna smrt previše te upozorio na moguće daljnje posljedice.

"Ako se ovako nastavi, koliko će još ljudi patiti? Potaknuo bih ljude da dobro razmisle prije nego što rezerviraju putovanje. Ako razmišljate o odlasku, temeljito se informirajte i provjerite imate li odgovarajuće osiguranje", rekao je.

Ovog tjedna dodatnih 200 turista javilo se tvrdeći da je pretrpjelo teške zdravstvene probleme nakon boravka na Zelenortskim otocima, čime je broj ljudi koji su pokrenuli pravne postupke protiv turističke agencije TUI porastao na oko 1700.

Prema najnovijim podacima britanske Agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA), broj slučajeva šigele, bakterijske crijevne infekcije, počeo je opadati nakon porasta zabilježenog u jesen, no istodobno i dalje raste broj slučajeva salmonele povezanih s putovanjima na Zelenortskim otocima.

Vodeća epidemiologinja UKHSA-e Hannah Charles izjavila je da je od listopada 2025. s tom epidemijom povezano 158 slučajeva te da je najmanje 112 oboljelih boravilo na Zelenortskim otocima u tjednu prije pojave simptoma.

"Ohrabrujuće je vidjeti da broj novih slučajeva tjedno pada, što upućuje na usporavanje epidemije", rekla je Charles i dodala kako najnoviji podaci potvrđuju porast slučajeva salmonele povezanih s putovanjima u to područje, piše Sky News.

Naglasila je da zdravstvene vlasti ne savjetuju izbjegavanje putovanja na Zelenortske otoke, ali pozivaju na povećani oprez.

"Naša je odgovornost upozoriti ljude na rizike i pružiti im informacije o tome kako mogu smanjiti mogućnost zaraze i ostati zdravi tijekom odmora", rekla je.

UKHSA savjetuje turistima da konzumiraju svježe pripremljenu i dobro termički obrađenu hranu, izbjegavaju salate te sirovo voće i povrće koje je možda oprano nesigurnom vodom, piju isključivo flaširanu vodu, izbjegavaju led u pićima te redovito i temeljito peru ruke.