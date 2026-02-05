Stotine turista razboljelo se nakon putovanja na rajsko otočje: "Svoje posljednje dane provela je u agoniji"

Četvero britanskih turista koji su posjetili popularno turističko mjesto umrlo je između listopada i prosinca prošle godine nakon što su se razboljeli. Obitelj jedne od njh upozorava turiste da dobro istraže lokaciju i da se pobrinu da imaju adekvatno osiguranje.

Karen Pooley (64) iz Gloucestershirea razboljela se tijekom dvotjednog odmora na Zelenortskim Otocima prošlog listopada. Dok je bila bolesna poskliznula se u hotelskoj sobi i slomila nogu. Nakon četiri dana u klinici prevezena je u Tenerife na daljnje liječenje, gdje je sljedeći dan preminula.

"Karen je posljednje dane na Zemlji provela u agoniji. Srce nam je slomljeno. Još uvijek ne možemo to preboljeti. Ljuta sam i želim se pobrinuti da se to nikome drugome ne dogodi", ispričala je njezina šogorica za Sky News.

Karenin stariji brat, Keith, rekao je da je i jedna smrt previše: "Savjetovao bih ljudima da dobro promisle prije nego što rezerviraju putovanje. Ako se ipak odluče ići, dobro istražite i pobrinite se za adekvatno putno osiguranje".

Ovog je tjedna još 200 turista prijavilo da su se ozbiljno razboljeli nakon putovanja u afričku državu, čime je broj ljudi koji su pokrenuli tužbe protiv turističke agencije TUI porastao na 1700.

Novi podaci britanske Agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) pokazuju da broj slučajeva šigeloze, crijevne infekcije uzrokovana bakterijom Shigella, sada opada nakon jesenskog porasta, ali broj slučajeva salmonele i dalje raste.

Oglasila se i Vlada: "To su izolirani slučajevi"

Vodeća epidemiologinja u UKHSA-i, Hannah Charles, rekla je da je od listopada 2025. s ovom epidemijom povezano 158 slučajeva i da je najmanje 112 od tih ljudi putovalo na Zelenortske Otoke u tjednu prije nego što su se razboljeli. Raste i broj slučajeva salmonele povezanih s putovanjima.

Savjetovala je poduzimanje sigurnosnih mjera u vidu odabira hrane: "Birajte hranu koja je svježe pripremljena i dobro kuhana. Izbjegavajte salate i sirovo voće i povrće koje je možda oprano vodom koja nije sigurna za piće, pijte flaširanu vodu, izbjegavajte led u pićima i uvijek temeljito perite ruke".

Vlada Zelenortskih Otoka u priopćenju ranije ovog tjedna navela je da je zemlja jedna od najsigurnijih u Africi po pitanju zdravlja.

Poručili su da godišnje imaju milijun posjetitelja, te da nedavni slučajevi “predstavljaju, statistički gledano, izolirane slučajeve, a ne dokaz održivog epidemiološkog obrasca niti promjene u nacionalnom zdravstvenom profilu”.

Nadalje su dodali: “Ovo su pravni postupci protiv privatnih subjekata. Ministarstvo zdravstva ne prihvaća da se pojedinačne tvrdnje, iznesene u stranim forumima, generaliziraju ili koriste za narušavanje nacionalnog zdravstvenog sustava i dobre reputacije zemlje.”