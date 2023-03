Dobrovoljni vojnik s Novog Zelanda na bojištu u podrumu pronašao zarobljenog prijatelja za kojeg je mislio da je već odavno mrtav.

Novozelandski vojnik na bojištu u Ukrajini pronašao je prijatelja, ukrajinskog vojnika za kojeg je mislio da je mrtav jer već nekoliko mjeseci nije ništa čuo od njega.

Kane Te Tai, bivši je vojnik Novozelandske vojske koji se dobrovoljno pridružio ukrajinskoj vojsci, a na bojištu je već više od pola godine, prenosi 9News.

Snimka prikazuje kako Te Tai s vojnicima ulazi u podrum i čovjeku govore da podigne ruke u zrak i da se preda, misleći kako su pronašli Rusa.

Čovjek je prepoznao engleski jezik i odgovorio: Novi Zeland? "Novi Zeland!", a zatim ga je Te Tai prepoznao i uzviknuo: "Moj brate!"

O svemu je na društvenim mrežama progovorio Te Tai: "Prije nekoliko dana, uspješno smo napali ruske položaje i zapoečli s čisćenjem bunkera i podruma, prepoznao sam prijatelja za kojeg sam mislio da su ga ubili Rusi kada su upali u njegovu kuću"

"Bila je ovo najbolja stvar koja mi se dogodila u ovom užasnom ratu" poručio je Te Tai.

Videozapis pogledajte u nastavku.

Beautiful video from Ukraine.



A volunteer soldier from New Zealand storms a Russian position and detains a man in basement.



After a few seconds, the detainee recognizes him & screams “Novaya Zealand”?



Turns out, it’s a Ukrainian friend whom the Russians held captive for months pic.twitter.com/c1aOyuut1o