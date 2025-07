Njemački alpinist postao je prva osoba koja je paraglajderom sletjela s 8126 metara visokog vrha pakistanske planine "ubojice" Nange Parbat

David Goettler je to postigao prošli mjesec iz petog pokušaja, rekao je u četvrtak agenciji dpa. Svoj 30 minuta dug let do kampa u podnožju planine 47-godišnji penjač opisao je magičnim.

"Uzlijetanje je izazovno, morate biti iznimno koncentrirani kad ste u zraku. Bio je to nevjerojatno prekrasan let", rekao je Goettler.

Niz penjača iz Europe, Rusije i Japana ranije je pokušalo paraglajderom sletjeti s tog vrha, no nitko dosad nije uspio u tom, rekao je Karar Haideri iz pakistanskog alpinističkog kluba.

Gottler se na himalajski vrh popeo s još dva penjača, bez pomoći šerpi, kisika ili konopa.

"Bio je to veoma hrabar pothvat jer je Nanga Parbat opasna planina. Mnogi penjači su na njoj u prošlosti izgubili živote", kazao je Naiknam Karim, vlasnik agencije koja radi logistiku za takve ekspedicije.