Bizarna konferencija za medije: Vučić se prvo hvalio povijesnim uspjesima, a onda morao komentirati uhićenje šefa policije

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u subotu je, nakon uhićenja dojučerašnjeg šefa beogradske policije i svog nekadašnjeg savjetnika Veselina Milića, najavio donošenje zakona i sankcioniranje dužnosnika policije ili vojske koji štite kriminalce.

Milić je uhićen u petak, a Viši sud mu je na zahtjev tužiteljstva odredio 30 dana pritvora.

Sumnja se da je počinio više kaznenih djela kako bi prikrio pokušaj ubojstva u jednom beogradskom restoranu i onemogućio rasvjetljavanje okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića 12. svibnja, kojeg mediji dovode u vezu s jednim od beogradskih zločinačkih klanova.

Milić je osumnjičen da je kao načelnik Policijske uprave Beograda počinio više kaznenih djela u cilju prikrivanja teškog ubojstva u restoranu, nakon čega je, dan kasnije, prijavljen Nešovićev nestanak.

Na čelu beogradske policije Milić je bio u razdoblju od 2013. do 2018., kada je postavljen na dužnost savjetnika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i kriminala, a u to vrijeme bio je i pomoćnik ravnatelja policije.

Koncem 2020. ponovno je, rješenjem tadašnjeg ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina, postavljen za šefa beogradske policije, da bi nakon ovog slučaja bio u petak hitno smijenjen.

U najskorijem roku bit će donesen zakon po kojem ni jedan policajac ili vojnik koji bude uhvaćen da obavlja druge poslove, mimo onih za koje dobije izravnu dozvolu od države, neće više moći raditi u bilo u kojem sektoru policije ili vojske, rekao je Vučić.

U obraćanju javnosti zajedno s ravnateljem policije Draganom Vasiljevićem slučaj je ocijenio kao "izuzetno težak", ne spomenuvši imenom Veselina Milića.

"U ovom slučaju, koji je izuzetno težak za nas, ponašali smo se kao država veoma profesionalno, veoma ozbiljno i veoma odgovorno, ne podležući pritiscima ni onih koji imaju osobne razloge da nešto učine ili govore protiv doskorašnjeg šefa beogradske policije, niti podliježući pritiscima onih koji ne pitaju šta se stvarno dogodilo", rekao je Vučić.

Milića nije spomenuo ni ravnatelj policije Vasiljević, navodeći da je u dosadašnjem tijeku istrage uhićeno 10 osoba, među kojima su i četiri policajca.

U tijeku je intenzivna istraga u koju je uključeno više od 200 pripadnika Uprave kriminalističke policije i srodnih službi, dodao je Vasiljević.

I Vučić i Vasiljević demantirali su pisanje pojedinih medija da je tijelo nestalog Nešovića navodno nađeno zapaljeno pored autoceste kod Šimanovaca nadomak Beograda.

Pozvali su medije da ne objavljuju "netočne i neprovjerene informacije" jer "izazivaju veliko uznemirenje u javnosti i još više kompliciraju situaciju u vezi s ovim događajem i ovim slučajem".

Hvalisanje prije vijesti o šefu policije

Zanimljivo je da se Alaksandar Vučić na sazvanoj konferenciji za medije odlučio prije strašnih vijesti o šefu policije koji surađuje s kriminalnim miljeom pohvaliti i nekim sjajnim vijestima za Srbiju. Za početak, Vučić je vidio svoju važnost u tome što je on treći u nizu službenih posjetitelja kineskom predsjedniku Xi Jinpingu.

"Želio sam reći da ćemo u idućim tjednima imati intenzivnu vanjskopolitičku aktivnost, putujemo u Azerbajdžan ujutro, u utorak se vraćamo i onda čekamo konačnu potvrdu. Vidim da predsjednik Putin putuje u Kinu 19. i 20., to je najavljeno, nekoliko dana nakon toga mi idemo u Kinu na razgovore s predsjednikom Xijem. Nakon posjeta predsjednika Trumpa i Putina imat ćemo izuzetnu čast ići u službeni državni posjet NR Kini i tu očekujemo mnogo", pohvalio se Vučić.

Vučić je osobito ponosan na povećanje izvoza u Kinu koji je porastao 330, a naveo je i da u Srbiji postoji 37 kineskih tvornica.

"Za mene kao političkog veterana ovo je kruna karijere i najznačajniji posjet za Srbiju. Srbija mora sačuvati punu stabilnost, političku, gospodarsku i sigurnosnu, i zato je pokraj mene direktor policije Dragan Vasiljević. Veoma je važno s ponosom istaknuti da smo jučer imali vjerojatno najbolje dane na Expu po broju radnika, to je nevjerojatan uspjeh za Srbiju, to je uvjerljivo najveće gradilište u jugoistočnoj Europi", dodao je Vučić.

Ironično, prije nego je konačno skrenuo na temu uhićenog šefa policije, šlagvort su mu bile policijske statistike koje pokazuju da je Srbija i dalje jako sigurna.

Oporba poziva na ostavke

Milićevo uhićenje već je drugi dan udarna tema u brojnim beogradskim medijima, a oporba je zatražila hitne ostavke i smjene ministra unutarnjih poslova i vicepremijera Ivice Dačića, te ravnatelja Policije Srbije Vasiljevića.

Oporbene stranke u priopćenjima inzistiraju da afera vezana uz visokog policijskog dužnosnika "zahtijeva institucionalnu i političku odgovornost".

Milićevu ulogu oporba vidi kao "izravno sudjelovanje u ugrožavanju sigurnosti građana Srbije", uz ocjene da to "predstavlja poraz cjelokupnog državnog i sigurnosnog sustava i potpuno brisanje granica između državnih struktura i kriminalnih i mafijaških grupa".

Oporbeni zastupnici u Skupštini Srbije zatražili su u subotu hitan nastavak sjednice parlamenta o nepovjerenju srbijanskoj vladi, prekinute 15. travnja, zahtijevajući i hitnu sjednicu Odbora za obranu i unutarnje poslove, te izvješće o događajima koji su prethodili uhićenju donedavnog šefa beogradske policije.

"Ova vlada na čelu s (premijerom) Đurom Macutom očito nije u stanju upravljati državom i jamčiti građanima Srbije minimum sigurnosti", priopćili su oporbeni zastupnici u zajedničkom priopćenju.