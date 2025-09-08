Njemačka se priprema za rat: "Mogli bismo računati na 500 do 600 poginulih dnevno"

Nove tenzije u Europi i rastuća ruska prijetnja, Putinov rat protiv Ukrajine utječe na mnoga područja. Savezna vlada Njemačke želi modernizirati vojnu službu.

Bundeswehr odlazi s 5000 vojnika u Litvu. Potrebno je više vojnika i više opreme. Na raspolaganju su deseci milijardi eura. Njemačka, rekao je ministar obrane Boris Pistorius, mora postati sposobna za rat.

Institucije civilnog društva poput Tehničke službe za pomoć (THW) ili bolnica se pripremaju. Gradovi i općine provjeravaju zalihe. Kontrolira se statika mostova. Postoji Operativni plan Njemačka, koji bilježi što se sve mora promijeniti ako situacija u Njemačkoj postane ozbiljna.

Isto tako je i u vojnoj duhovnoj skrbi. Tri vrhovna duhovnika u Bundeswehru, evangelički biskup Bernhard Felmberg, njegov katolički pandan biskup Franz-Josef Overbeck (61) i rabin Zsolt Balla (46) brinu se o mnogim aspektima vojnog života. Njihovi posjeti postrojbama usmjereni su i na brige i na potrebe vojnika.

Tako je Felmberg ovoga ljeta, nakon posjeta vojnoj bolnici u Berlinu, istaknuo izazov posttraumatskih stresnih poremećaja (PTSP), s kojima se vojnici, a time i Bundeswehr, moraju nositi.

Felmberg je već prije nekoliko mjeseci upozorio na to da bi Bundeswehr u slučaju rata morao računati s 500 do 600 poginulih ili ranjenih dnevno.

"Ratna situacija kao takva postala nam je toliko bliska, koliko nikada nismo mislili da će biti", rekao je katolički vojni biskup Overbeck u intervjuu za DW.

"Od najveće je važnosti da učinimo sve kako bismo ojačali i obranili naš sustav, koji predstavlja slobodu, demokraciju i vladavinu prava", istaknuo je Overbeck.

Činjenica je da se vojnici Bundeswehra moraju pripremiti na ratnu situaciju, kaže katolički biskup, dodajući: "Nitko se ne nada da će se to dogoditi. Ali moramo ih pripremiti."

Overbeck je uvjeren u to da mnogi ljudi u Njemačkoj imaju pred očima ozbiljnost aktualne situacije.

Židovska vojna duhovna skrb u Njemačkoj još je u izgradnji – i sada je također tražena. Ona je utemeljena državnim ugovorom saveznih vlasti i Središnjeg vijeća Židova u Njemačkoj u prosincu 2019. Na čelu joj je već više od četiri godine vojni glavni rabin Zsolt Balla. Njemu pomaže deset rabina.

Balla se rano zauzeo za to da vojni duhovnici Bundeswehra zajedno s vojnim pastorima i vojnim rabinima iz više članica NATO-a mogu sudjelovati u treningu koji je organiziralo američko ratno zrakoplovstvo. Razmjena s međunarodnim partnerima važan je korak. Riječ je o suradnji, umrežavanju, boljem korištenju resursa. Krajem studenoga vojni rabinat organizira Prvu međunarodnu konferenciju vojnih rabina u Berlinu, na kojoj se očekuju sudionici iz više članica NATO-a i partnerskih zemalja.