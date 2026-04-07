Nitko ga nije vidio: Procurile nove informacije o zdravstvenom stanju iranskog vođe

Iranski novi vrhovni vođa Modžtaba Hamenei nalazi se u teškom zdravstvenom stanju i prima liječničku skrb u svetom gradu Qomu, prema obavještajnoj procjeni koja sugerira da nije sposoban upravljati državom.

Diplomatski memorandum, za koji se vjeruje da se temelji na američkim i izraelskim obavještajnim podacima te je podijeljen sa saveznicima u Zaljevu, navodi da je Hamenei, sin ubijenog dugogodišnjeg vođe Alija Hameneija, bez svijesti i podvrgnut liječenju zbog "teškog" zdravstvenog stanja.

Dokument, u koji je The Times imao uvid, prvi put otkriva lokaciju vrhovnog vođe. Riječ je o središnjem gradu, smještenom oko 140 kilometara južno od Teherana, koji zauzima posebno mjesto u šijitskom islamu.

"Modžtaba Hamenei nalazi se na liječenju u Qomu u teškom stanju i nije sposoban sudjelovati u donošenju odluka režima", stoji u memorandumu.

Prema istom izvoru, tijelo ubijenog iranskog vođe priprema se za ukop u Qomu, središtu šijitske vjerske vlasti koje se smatra religijskom prijestolnicom Irana.

Ajatolah Ali Hamenei ubijen je u napadu američko-izraelskih snaga 28. veljače.

Memorandum također navodi da su obavještajne službe zabilježile pripreme za "postavljanje temelja za izgradnju velikog mauzoleja u Qomu" s "više od jednog grobnog mjesta", što upućuje na mogućnost da bi i drugi članovi obitelji – pa čak i sam Modžtaba – mogli biti pokopani uz preminulog vrhovnog vođu.

Podaci o lokaciji mlađeg Hameneija, prema svemu sudeći, američke i izraelske obavještajne agencije posjeduju već neko vrijeme, no dosad nisu bili javno objavljeni.

Iran je potvrdio da je novi vrhovni vođa ranjen u istom zračnom napadu u kojem su, prvog dana rata koji je potom destabilizirao regiju, poginuli njegov otac, majka, supruga Zahra Haddad-Adel te jedan od njegovih sinova.

Mlađi Hamenei od početka rata nije se pojavio u javnosti niti se oglasio, unatoč tome što je početkom ožujka izabran za nasljednika svoga oca.

Otada su na iranskoj državnoj televiziji pročitane dvije izjave koje mu se pripisuju. U ponedjeljak je emitirana i snimka generirana umjetnom inteligencijom koja prikazuje vođu kako ulazi u ratnu sobu i analizira kartu izraelske nuklearne elektrane u Dimoni. Izostanak autentične snimke njegova glasa dodatno pojačava neprovjerene tvrdnje da se i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Iako iranski dužnosnici tvrde da je novi vrhovni vođa "na čelu" države, raniji izvještaji već su upućivali na njegovo zdravstveno stanje.

Oporbene skupine tvrde da se nalazi u komi i da se liječi u bolnici, dok drugi navode da je zadobio prijelom noge i ozljede lica.

Modžtaba Hamenei, vrhovni vođa Irana Foto: Afp

Njegova navodna nesposobnost dovodi u pitanje njegov položaj u zemlji u kojoj vrhovni vođa predstavlja apsolutni politički i vjerski autoritet. To bi moglo potaknuti nagađanja da islamska Revolucionarna garda u stvarnosti drži ključne poluge vlasti, dok je Hamenei tek nijema figura ili simbolički vođa.

Predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovara s drugim iranskim dužnosnicima, ali je izričito naglasio da ne komunicira s vrhovnim vođom.

Iranske državne novinske agencije izvijestile su da će Ali Hamenei, koji je preminuo u 86. godini, biti pokopan u šijitskom svetištu u svom rodnom gradu Mashhadu na sjeveroistoku Irana, koji je ujedno i važno hodočasničko odredište. Izvještaji su također sugerirali da će se javna komemoracija održati u Teheranu, no datum nije bio objavljen.

Iako je iranska vlada objavila da je državni sprovod starijeg Hameneija odgođen zbog "očekivanja nezapamćenog odaziva", pojavila su se pitanja o razlozima takve odluke s obzirom na šijitsku tradiciju, koja nalaže brzi ukop nakon smrti. Srijeda će obilježiti četrdeseti dan od njegove smrti 28. veljače, čime završava tradicionalno razdoblje žalovanja u šijitskom islamu.

Nije jasno hoće li Qom biti konačno ili tek privremeno počivalište preminulog vođe, osobito s obzirom na sigurnosne rizike i mogućnost da bi Izrael ili Sjedinjene Američke Države mogli ciljati javnu ceremoniju ili sprovod.

U svakom slučaju, sprovod Alija Hameneija vjerojatno će se bitno razlikovati od pogreba njegova prethodnika i vođe islamske revolucije ajatolaha Ruholaha Homeinija, koji je pokopan u velikom mauzoleju na jugu Teherana. Na njegovu se sprovodu 1989. godine okupilo oko deset milijuna ljudi, pri čemu je došlo do potpunog kaosa – pokrov je bio potrgan, a tijelo je ispalo iz lijesa dok je masa okruživala nosila prenesena zrakom.

Memorandum navodi da će iranske vlasti nastojati izbjeći sličan scenarij tijekom pokopa starijeg Hameneija zbog bojazni da bi civili mogli pokušati omesti ceremoniju ili oskvrnuti grobove.