Trump bijesan: "Oni se ubijaju i kolju, a njihova zemlja i farme nezakonito se oduzimaju"

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da nijedan dužnosnik američke vlade neće prisustvovati samitu G20 u Južnoj Africi potkraj studenoga zbog kršenja ljudskih prava koja se događaju u zemlji.

"Potpuna je sramota što će se G20 održati u Južnoj Africi. Afrikaneri (ljudi koji potječu od nizozemskih doseljenika, kao i francuskih i njemačkih imigranata) se ubijaju i kolju, a njihova zemlja i farme se nezakonito oduzimaju", objavio je Trump na mreži Truth Social.

Trump tvrdi da se Afrikaneri suočavaju s progonom na temelju svoje rase u zemlji s crnačkom većinom, što je južnoafrička vlada demantirala.

"Nijedan dužnosnik američke vlade neće prisustvovati sve dok se ova kršenja ljudskih prava nastavljaju. Radujem se što ću biti domaćin G20 u Miamiju na Floridi u 2026.", rekao je Trump.

Potpredsjednik JD Vance, za kojeg se očekivalo da će prisustvovati sastanku G20 svjetskih čelnika u Johannesburgu 22. i 23. studenog, također neće ići, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem.

Glasnogovornik južnoafričkog ministarstva vanjskih poslova nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Trump je izrazio nezadovoljstvo južnoafričkom domaćom i vanjskom politikom - od njezine zemljišne politike do optužbi Izraela za genocid u ratu američkog saveznika u Gazi.

Ranije ove godine, američki državni tajnik Marco Rubio također je bojkotirao sastanak ministara vanjskih poslova G20 u Južnoj Africi, koja predsjedava G20 od prosinca 2024. do studenog 2025.

Sjedinjene Države će preuzeti predsjedanje G20 od Južne Afrike.