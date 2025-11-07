Napad američke vojske! "Po nalogu Trumpa izveden je smrtonosni udar!"

Američka vojska u četvrtak je izvela napad na brod u Karipskom moru, pri čemu su ubijene tri osobe, potvrdio je američki ministar obrane Pete Hegseth.

"Po nalogu predsjednika Trumpa, Ministarstvo rata izvelo je smrtonosni udar na plovilo kojim je upravljala organizacija proglašena terorističkom", objavio je Hegseth na platformi X, dodajući kako je "brod prevozio narkotike u Karibima i pogođen je u međunarodnim vodama".

Naveo je i da američke snage u napadu nisu pretrpjele gubitke.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025

Serija smrtonosnih napada

Ovaj napad dio je šire kampanje kojom SAD, prema vlastitim tvrdnjama, nastoji spriječiti dotok droga u zemlju. Dosad je američka vojska izvela 17 napada, u kojima je uništeno 18 brodova i ubijeno 70 ljudi.

Troje ih je preživjelo – dvoje su nakratko zadržali pripadnici američke mornarice, a potom ih vratili u njihove matične zemlje, dok se treći smatra nestalim nakon što ga nije pronašla meksička mornarica.

Trumpova administracija priopćila je Kongresu da su Sjedinjene Države sada u "oružanom sukobu" s narko-kartelima, počevši od prvog udara 2. rujna, te da osobe ubijene u tim napadima smatraju "nezakonitim borcima".

Pozivaju se na tajni pravni dokument Ministarstva pravosuđa koji im navodno daje ovlasti za izvođenje smrtonosnih udara bez sudskog nadzora.

Kritike iz Kongresa i organizacija za ljudska prava

Dio kongresnika i organizacija za ljudska prava osporava takvo tumačenje, ističući kako bi se osumnjičeni za krijumčarenje droga trebali procesuirati, a ne likvidirati bez suđenja – što je bio standardni postupak SAD-a prije nego što je Trump preuzeo dužnost.

Administracija dosad nije javno predočila dokaze da su na pogođenim brodovima zaista pronađeni narkotici, niti da su njihove posade članovi kartela.

Pritisak na Venezuelu

Trumpova administracija već mjesecima pokušava povezati venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura s krijumčarenjem droga, dok istodobno povećava američku vojnu prisutnost u blizini Caracasa, iako Venezuela nije poznata kao glavni izvor kokaina za američko tržište.

Prema CNN-u, američki dužnosnici izvijestili su Kongres da trenutno ne planiraju napade na ciljeve unutar Venezuele, niti imaju pravno uporište za takve operacije. Na tajnom sastanku, kojem su prisustvovali državni tajnik Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth i predstavnik Ureda pravnog savjetnika Bijele kuće, kongresnicima je rečeno da pravno mišljenje Ministarstva pravosuđa dopušta napade samo na brodove osumnjičene za krijumčarenje – ne i na kopnene ciljeve.

Nalog koji je u rujnu pokrenuo američku vojnu kampanju protiv brodova za krijumčarenje droga ne obuhvaća napade na teritorijalne mete, ali dužnosnici nisu isključili mogućnost da bi se takve operacije mogle razmatrati u budućnosti, piše CNN.