Novinar dobio otkaz nakon pitanja na konferenciji za medije

Talijanski novinar Gabriele Nunziati dobio je otkaz nakon što je dužnosnicu Europske komisije upitao zašto Izrael ne bi trebao platiti obnovu Gaze, povlačeći paralelu s Rusijom i Ukrajinom. Nunziati, koji je kao dopisnik iz Bruxellesa pratio rad Europske unije, dobio je otkaz samo mjesec dana nakon što je počeo raditi na toj poziciji.

Nunziati, novinar novinske agencije Nova upitao je na dnevnoj konferenciji za medije Europske komisije 13. listopada pitanje glavnu glasnogovornicu Paulu Pinho: "Ponovili ste nekoliko puta da bi Rusija trebala platiti obnovu Ukrajine. Vjerujete li da bi Izrael trebao platiti obnovu Gaze s obzirom na to da je uništio gotovo svu njezinu civilnu infrastrukturu?" Pinho je kratko odgovorila kako je to definitivno zanimljivo pitanje, na koje ne bi imala nikakav komentar.

EU Commission press briefing yesterday:



Journalist: You've said that Russia should repay for reconstruction of Ukraine. Do you believe Israel should repay for reconstruction of Gaza?



EU chief spox: It’s an interesting question, on which I have no comment at this stage. pic.twitter.com/M2uYzcgV4D — Martin Konečný (@MartinKonecny) October 14, 2025

"Tehnički netočno pitanje"

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, što je rijetkost za konferencije za medije Europske komisije. "Ponovno su je objavili brojni mediji i postala je zaista važna. Čak su me ljudi kontaktirali i govorili: Vidio sam te na Instagramu! Dva tjedna kasnije - 27. listopada primio sam e-mail od svoje novinske agencije u kojem mi je rečeno da namjeravaju prekinuti našu suradnju, kazao je Nunziati.



Glasnogovornik agencije Nova Francesco Civita potvrdio je da je suradnja s Nunziatijem prekinuta zbog njegova pitanja o Gazi, piše The Intercept. Civita je rekao da je novinar otpušten jer je postavio "tehnički netočno" pitanje, tvrdeći da je Rusija napala suverenu zemlju bez povoda, dok je Izrael odgovarao na napad. Prema Civiti, Nunziatiju je "više puta objašnjena" razlika između pozicija Rusije i Izraela, "ali on potpuno nije uspio shvatiti suštinsku i formalnu razliku u situacijama."

"Izistirao je da je pitanje ispravno, čime je pokazao svoje nepoznavanje temeljnih načela međunarodnog prava", ustvrdio je Civita i dodao: "Još gore, video vezan uz njegovo pitanje preuzeli su i ponovno objavili ruski nacionalistički Telegram kanali i mediji povezani s političkim islamom s antieuropskom agendom, što je izazvalo neugodnost agenciji."

Nunziati je potvrdio da je u dva tjedna između postavljanja pitanja i otkaza primio dva "napeta" telefonska poziva od nadređenih, ali je odbio dalje komentirati.

"Vrh ledenog brijega cenzure"

Odluku o otkazu osudila je Anna Laura Orrico, članica talijanskog parlamenta iz Pokreta pet zvijezda. "Ako priča odgovara činjenicama, bilo bi jednostavno sramotno za medij da donese takvu odluku", izjavila je za talijanske novine.

Drugi novinar agencije Nova, koji je želio ostati anoniman kako bi zaštitio svoj posao, rekao je za The Intercept da je Nunziatijev slučaj "vrh ledenog brijega talijanske cenzure kojoj su novinari podvrgnuti" kada je riječ o izvještavanju o Izraelu.

"Gabriele je otpušten jer je postavio neugodno pitanje Europskoj komisiji. U danima koji su uslijedili, atmosfera je bila vrlo napeta", kazao je novinar i dodao kako su nakon Nunziatijeva otkaza "svi novinari u redakciji zašutjeli."