Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
O slobodi novinara i medija

Novinar dobio otkaz nakon pitanja na konferenciji za medije

Piše A. Ž. , 07. studenoga 2025. @ 09:15 komentari
Gabriele Nunziati
Gabriele Nunziati Foto: Screenshot/X
Slučaj je vrh ledenog brijega cenzure kojoj su novinari podvrgnuti kada je riječ o izvještavanju o Izraelu, upozoravaju drugi novinari.
Najčitanije
  1. Podzemni tuneli u Odesi
    Stanje je loše

    Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
  2. Policija, ilustracija
    pojačan nadzor

    Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
  3. Provjereno: Nikotinske vrećice - 1
    Provjereno donosi

    Nova pošast među mladima, čak i djecom: "Korištenje je teško uočiti, a izaziva ovisnost gotovo kao i heroin"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Grozne poruke mržnje prema Srbima osvanule na školskoj zgradi u Splitu
krim istraživanje u tijeku
Grozne poruke mržnje prema Srbima osvanule na školskoj zgradi u Splitu
U Beču u pucnjavi stradala dva Čečena: Sumnja se da je ubojica Austrijanac srpskog podrijetla
VELIKA POTRAGA
U pucnjavi u Beču ubijen Čečen: Policija traži napadača za kojeg svjedoci tvrde da je Srbin
Novi kineski nosač zrakoplova Fujian pušten u probni rad
modernizacija vojske
FOTO/VIDEO Treći kineski nosač zrakoplova pušten u rad: "Ovo je prekretnica"
Slovenija aktivirala članak 37: Vojska će surađivati s policijom u zaštiti državne granice
ZAKON O OBRANI
Susjedi aktivirali članak 37, vojska izlazi na teren: To se dosad dogodilo samo jednom
Američka vojska izvela je novi napad na brod u Karipskom moru
obračun na Karibima
Napad američke vojske! "Po nalogu Trumpa izveden je smrtonosni udar!"
Novinar pitao treba li Izrael platiti obnovu Gaze: Dobio je otkaz
O slobodi novinara i medija
Novinar dobio otkaz nakon pitanja na konferenciji za medije
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Stanje je loše
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
pojačan nadzor
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
PROVJERENO Nikotinske vrećice nova pošast među mladima
Provjereno donosi
Nova pošast među mladima, čak i djecom: "Korištenje je teško uočiti, a izaziva ovisnost gotovo kao i heroin"
Drama u Ovalnom uredu: Direktor tvrtke se iznenada srušio tijekom konferencije, pogledajte Trumpovu reakciju
onesvijestio se
FOTO/VIDEO Drama u Ovalnom uredu: Direktor tvrtke iznenada se srušio tijekom konferencije, Trumpova reakcija je neprocjenjiva
Berače maslina gotovo pogodili lovci: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Bliski susret
Drama tijekom berbe! Bacali se na tlo kad su zapucali prema njima: "Letjelo im je iznad glave! Nakon svega su mrtvo hladno..."
Nakon tragedija na hrvatskim cestama, policija priprema žestoko povećanje kazni: "Kada ovo radite, sekunda je dovoljna za nesreću"
neodgovorni vozači
Nakon tragedija na hrvatskim cestama, policija priprema žestoko povećanje kazni: "Kada ovo radite, sekunda je dovoljna za nesreću"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Stanje je loše
Iz Ukrajine stigao nesvakidašnji apel za pomoć: "Obraćamo se našim prijateljima iz Hrvatske"
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
pojačan nadzor
Policija blokirala dijelove grada u Splitu, izašli s dugim cijevima: Nastale gužve i zastoji
PROVJERENO Nikotinske vrećice nova pošast među mladima
Provjereno donosi
Nova pošast među mladima, čak i djecom: "Korištenje je teško uočiti, a izaziva ovisnost gotovo kao i heroin"
show
Saša Broz podijelila fotografije s kćeri Sarom Haas
uspješna je
Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi
Tko je Mira Nair, majka Zohrana Mamdanija?
njezin sin jedinac
Znate li tko je majka novog gradonačelnika New Yorka? Riječ je o filmskoj ikoni!
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudila njihovom braku
pet godina otkad ga nema
Bivša supruga Kiće Slabinca napisala knjigu o njemu, otkrila i što je presudilo njihovu braku
zdravlje
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Financijska potpora
Tko ima pravo na inkluzivni dodatak, a tko nema?
Benigni i maligni tumori: Razlika koja otkriva trebate li se brinuti
Ovo svi trebaju znati!
Benigni i maligni tumori: Razlika koja otkriva trebate li se brinuti
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
Rezultati su nevjerojatni
Nevjerojatno otkriće: COVID cjepivo pomaže u borbi protiv ove teške bolesti!
zabava
Mozak vam treba izazov? Ovaj kviz je savršen test za vas
Pokažite što znate!
Mozak vam treba izazov? Ovaj kviz je savršen test za vas
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Urnebesno
Ovakvog parkiranja ima samo na Balkanu! Možete li pogoditi gdje je fotografirano?
Kviz koji traži znanje, logiku i koncentraciju – možete li sve od jednom
Pokažite što znate!
Kviz koji traži znanje, logiku i koncentraciju – možete li sve od jednom
tech
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Bez boli i straha
Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu
Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
Stižu nove opcije
Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
Velika promjena
Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade?
sport
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neke druge istine, neće proći"
Težak mjesec
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neke druge istine, neće proći"
Mario Kovačević zavapio: "Ne tražim alibi, ali ne znam tko je promijenio toliko igrača"
Komentirao kritike
Kovačević zavapio: "Ne tražim alibi, ali ne znam tko je promijenio toliko igrača"
Europska liga: Midtjylland jedini stopostotan nakon četvrtog kola
Iznenađenje
Samo jedan klub je stopostotan: Pogledajte gdje je Dinamo na ljestvici Europske lige
tv
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Pala zadnja klapa serije "U dobru i zlu"
MasterChef: Zovite detektive u MasterChef kuhinju! Jedna stvar ostaje misterij - tko je uzeo šlag?!
ZABUNA
Zovite detektive u MasterChef kuhinju! Jedna stvar ostaje misterij - tko je uzeo šlag?!
MasterChef: Kandidati u iščekivanju suda žirija - tko će oduševiti, a tko razočarati?
STRESNO
Kandidati u iščekivanju suda žirija - tko će oduševiti, a tko razočarati?
putovanja
Najtvrđe drvo na svijetu Australija
Pitanje za kviz
Najtvrđe drvo na svijetu raste samo na jednom kontinentu – znate li kojem?
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
15 nasumičnih pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji žele znati (još) više
Forest City grad duhova u Maleziji
Najbeskorisniji građevinski projekt
Potrošili su milijarde eura da bi izgradili ovaj grad, a u njemu sada skoro nitko ne živi
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Hrvati prepoznali zlatnu priliku: Do kraja godine uložit će rekordnih 600 milijuna eura
Financije
Hrvati prepoznali zlatnu priliku: Do kraja godine uložit će rekordnih 600 milijuna eura
lifestyle
Elin Kostelić u maloj crnoj haljini i gležnjačama na premijeri filma 'Freedom'
Stajling za premijeru
Elin Kostelić: Mala crna haljina i obične gležnjače za izdanje koje slavi jednostavnu eleganciju
Ulična moda Zagreb u cvjetnoj haljini i gležnjačama od brušene kože
Izdanje za šetnju
Mama iz centra Zagreba: Cvjetna haljina i gležnjače od brušene kože za jednu od najboljih jesenskih kombinacija
Josipa Pavičić u smeđim hlačama visokog struka i bijeloj košulji
SJAJNA KOMBINACIJA
Josipa Pavičić: Hlače stvorene za jesen uz koje bijela košulja pristaje fantastično
sve
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neke druge istine, neće proći"
Težak mjesec
Boysi poslali poruku koja će odjeknuti: "Silom se nameću neke druge istine, neće proći"
Mario Kovačević zavapio: "Ne tražim alibi, ali ne znam tko je promijenio toliko igrača"
Komentirao kritike
Kovačević zavapio: "Ne tražim alibi, ali ne znam tko je promijenio toliko igrača"
Saša Broz podijelila fotografije s kćeri Sarom Haas
uspješna je
Kako izgleda praunuka Josipa Broza Tita? Promijenila je prezime, a poznato je i čime se bavi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene