HDZ nazvao Milanovića licemjerom: "Prisjetimo se kako ljevica štiti Ustav"

Svađa oko izbora predsjednika Vrhovnog i ustavnih sudaca ne jenjava.

Nakon što se u četvrtak o tome oglasio predsjednik Zoran Milanović, a u petak ponovio svoje stavove u Čakovcu, sada je HDZ prebacio lopticu i optužio predsjednika i lijevu oporbu da opstruiraju izbor predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca.

"Predsjedništvo i Nacionalni odbor HDZ-a usvojili su konstruktivni prijedlog s ciljem ubrzanja imenovanja predsjednika Vrhovnog suda i troje sudaca Ustavnog suda. Napadi na inicijativu HDZ-a pokazuju stvarne ambicije lijeve oporbe - žele odabir većine ustavnih sudaca u suprotnosti s voljom hrvatskih birača izraženom na izborima 2024. godine. Naš je prijedlog u skladu s dosadašnjom praksom - da se o odabiru ustavnih sudaca odlučuje po načelu proporcionalnosti političke konfiguracije u Saboru, a koju su odredili građani u demokratskom izbornom procesu. Slični mehanizam izbora ustavnih sudaca prisutan je i u drugim europskim zemljama", napisali su iz HDZ-a.

U nastavku su Zorana Milanovića nazvali licemjerom jer se "predstavlja kao zaštitnik Ustava" i pobrojali primjere za koje smatraju da su dokaz da predsjednik ne poštuje ustavne i zakonske odredbe.

"Prisjetimo se stoga kako ljevica 'štiti Ustav':

Milanović se, kao predsjednik RH, na parlamentarnim izborima 2024. protuustavno predstavio kao SDP-ov kandidat za premijera.

Prethodno je kršio Zakon o sudovima u procesu kandidiranja Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, jednako kao i tijekom javnog poziva za predsjednika Vrhovnog suda RH prošle godine. Zato što je jedina kandidatkinja tada bila prof. Maganić , Milanović je odbio nastaviti proceduru i zatražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda te saborskog Odbora za pravosuđe, čime je ponizio pravosudne institucije i prekršio zakon.

Zajedno sa SDP-om, Milanović je 2010. uvjetovao izmjene Ustava - koje su bile važne za ulazak u EU - smanjenjem broja predstavnika Hrvata izvan Hrvatske na svega troje zastupnika u Hrvatskom saboru.

2017. SDP je uvjetovao izbor troje sudaca Ustavnog suda izborom članova saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor.

Prigodom izbora 10 ustavnih sudaca prošle godine, SDP je petorici sudaca unaprijed dao upute da glasuju o ključnim pitanjima po njihovoj stranačkoj volji.

Pozivamo stoga lijevu oporbu da prestane opstruirati proces odabira troje ustavnih sudaca kako bi Ustavni sud mogao normalno funkcionirati i jamčiti primjenu i poštivanje Ustava RH", napisali su.