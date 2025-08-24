VIDEO Tuča veličine oraha i jaka kiša poharale regiju: Kod nas najavljena ograničenja u prometu

Snažno nevrijeme s tučom pogodilo je dijelove Slovenije, a jaka kiša pogodila je i Italiju, gdje su zabilježene bujične poplave.

Nevrijeme u Sloveniji počelo u subotu poslijepodne, a jak vjetar je skidao krovove i lomio drveće.

Portal Meteoinfo Slovenija objavio je na Facebooku da je tuča bila veličine oraha, a ponegdje je pala u tolikoj količini da ju je trebalo uklanjati lopatama. Prema prvim informacijama, nevrijeme je prouzročilo štetu na poljoprivrednim površinama.

Slovenska hidrometeorološka služba priopćila je da će se vrijeme stabilizirati te da će danas prevladavati sunčano uz jutarnje temperature od 7 do 13 Celzijevih stupnjeva, a najviše do 16.

Snažna i iznenadna oluja s vjetrom i tučom pogodila je rano u nedjelju i talijansku regiju Romagna.

Severe Thunderstorm Hits Rimini, Italy.



This morning, Rimini and nearby coastal cities experienced heavy rain and violent downbursts, with gusts reaching 122 km/h (75 mph), creating hazardous conditions. pic.twitter.com/ysza8cqzzL — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 24, 2025

Prema navodima talijanskih medija, drveće je srušeno, a ulice su se u nekim dijelovima pretvorile u bujične potoke, što je uzrokovalo poteškoće u prometu.

Zbog jakog vjetra moguća ograničenja prometa u Hrvatskoj

Kolnici su mjestimice mokri na cestama u unutrašnjosti, zbog jakog vjetra tijekom dana moguća su ograničenja prometa za pojedine skupine vozila na Jadranu, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja, te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila skupina), a između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina).

Povremena usporavanja u prometu moguća su na autocestama kod odmorišta, pred tunelima i naplatnim postajama, na prilazima turističkih središta, trajektnih luka i pristaništa te na graničnim prijelazima.

Povećana gustoća prometa

Na A1 Zagreb-Ploče-Karamatići povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, vozi se bez zastoja; povećana je gustoća prometa između čvora Zadar istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba; pred naplatom Lučko u smjeru mora, i Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja

Na A2 Zagreb-Macelj promet je redovit. Na A3 Bregana-Lipovac povremeno je pojačan promet u smjeru Bregane, vozi se bez zastoja.

Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet u smjeru graničnih prijelaza Kaštel i Plovanija. U prekidu je katamaran na relaciji Pula-Zadar-Pula.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.