Rat još nije gotov: Netanyahu otkrio pod kojim će se uvjetom Izrael povući

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak je posjetio libanonski teritorij koji okupira izraelska vojska, poručivši vojnicima da se Izrael neće povući s juga zemlje sve dok Hezbolah, skupina koju podržava Iran, bude predstavljao prijetnju.

Bio je to prvi posjet Netanyahua okupiranom libanonskom teritoriju otkako su izraelska i libanonska vlada prošlog petka postigle sigurnosni sporazum uz posredovanje Sjedinjenih Država, prema kojem će Izrael predati dva od okupiranih područja libanonskoj vojsci.

"Inzistiramo na tome da ne napuštamo južni Libanon dok se prijetnja ne ukloni", rekao je Netanyahu vojnicima, misleći na Hezbolah, prema izjavi koju je objavio njegov ured.

„I sve dok Hezbolah i dalje bude ovdje djelovao, bio naoružan i prijetio nam, i mi ćemo ostati ovdje“, rekao je.

Netanyahuu, koji je posljednji put javno posjetio okupirani libanonski teritorij u travnju, pridružili su se ministar obrane Israel Katz i visoki vojni dužnosnici.

Testne zone

Prema sigurnosnom sporazumu koji podržava SAD, izraelske snage trebaju se povući iz dvije "pilot zone" i dopustiti libanonskim oružanim snagama da preuzmu kontrolu nad tim područjima. Nije objavljeno više detalja o tome kako će projekt funkcionirati u praksi.

Izrael je izvršio invaziju na Libanon nakon što je Hezbolah 2. ožujka izveo napade na svog južnog susjeda kao odgovor na napad SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače. Tako se na regiju proširio rat u kojem su poginule tisuće ljudi, uglavnom u Iranu i Libanonu, ali i u Zaljevu i Izraelu.

Izraelska vojska stvorila je "tampon zonu" široku oko 10 km duž cijele izraelske granice. Izraelski dužnosnici kažu da je zona potrebna za zaštitu izraelskih zajednica na sjeveru zemlje od napada Hezbolaha.

Vojska prisiljava lokalno libanonsko stanovništvo da napusti domove i vrši racije na sela, uništavajući mnoge zgrade. Vojska tvrdi da uništava infrastrukturu koju koristi Hezbolah, među kojima su i podzemni tuneli.

Preko 4000 Libanonaca ubijeno je, a više od milijun raseljeno u izraelskoj kampanji u Libanonu od ožujka. Hezbolah je ubio najmanje 32 izraelska vojnika i četiri izraelska civila, većinu njih u južnom Libanonu.

Netanyahu je u utorak rekao izraelskim trupama da Hezbolah još uvijek ima oko 12 000 raketa i projektila u svom arsenalu te da je izraelska vojska ubila 9000 militanata u Libanonu. Nije rekao tijekom kojeg je perioda, ali čini se da je mislio na broj ubijenih od 2. ožujka, piše Reuters.

Hezbolah ne objavljuje brojke o svojim poginulima u ratu. Reuters je 4. svibnja izvijestio da je u ratu ubijeno nekoliko tisuća boraca Hezbolaha.

Iran je više puta zahtijevao prekid vatre u Libanonu kao dio pregovora s SAD-om o okončanju rata koji je započeo u veljači. Izrael, koji nije izravno uključen u te razgovore, protivi se povezivanju rata u Libanonu s ratom s Iranom.

Pod pritiskom SAD-a, Izrael je 19. lipnja pristao na prekid vatre s Hezbolahom, iako nasilje i dalje traje.

Hezbolah je više puta imao prigovore na pregovore između Izraela i Libanona, kojih nije dio.