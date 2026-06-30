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Rat još nije gotov: Netanyahu otkrio pod kojim će se uvjetom Izrael povući

Piše Hina, 30. lipnja 2026. @ 20:48 komentari
Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Foto: Afp
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu posjetio je okupirani dio južnog Libanona i poručio da se izraelska vojska neće povući sve dok Hezbolah bude predstavljao prijetnju. Njegova izjava dolazi svega nekoliko dana nakon sigurnosnog sporazuma Izraela i Libanona o postupnom povlačenju izraelskih snaga iz dijela okupiranog teritorija.
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