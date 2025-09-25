Ako mislite da ste vidjeli sve razuvjerit će vas svinja koja skejta i banana automobil

Eddie John Browne je muški rekorder za najviše okretaja cijelim tijelom dok stoji na rukama. U jednoj minuti izveo je 30 rotacija.

"Nemamo puno resursa, a kada ste iz mjesta poput Freetowna u Sijera Leoneu, s nekoliko milijuna ljudi, uvijek ste uporni u onome što radite kako biste mogli prijeći na višu razinu", kaže Browne.

Eddie John Browne Foto: DNEVNIK.hr

Svinja Norbert zvijezda je društvenih mreža. A sada je Guinnessov rekorder u skejtanju. Za samo 12 sekundi prešao je 10 metara.

"Otkad je bio mali, pokušavao sam ga naučiti osnovne naredbe, poput 'sjedi' i 'vrti se'. I svaku je naredbu naučio u roku od 15, 20 minuta. Bilo je nevjerojatno. Skateboarding je trajao samo nekoliko dana, vjerovali ili ne", kaže Norbertov vlasnik Vincent Baran.

Novi Guinnessovi rekordi - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Nicole ruši sve stereotipe o ženama. Prva je žena koja je uspjela podignuti željeznu kuglu od nevjerojatnih 180 kilograma.

"Kad se poguraš do svojih apsolutnih granica, mentalno i fizički, to je nestvaran osjećaj. To je nešto posebno. I ne samo u rušenju rekorda, već i u vježbanju dizanja utega, poput postizanja osobnih rekorda. Kada se kontinuirano trudiš biti bolji i rušiš te barijere, to je zaista najbolji osjećaj", kaže Nicole Genrich.

Novi Guinnessovi rekordi - 5 Foto: DNEVNIK.hr

I kad ste mislili da ste vidjeli sve – niste – jer postoji i najduži banana auto na svijetu.

"Mjesec dana, sve što sam gledao, pitao sam se mogu li to pretvoriti u auto? Mogu li svoju električnu bušilicu pretvoriti u auto? Sušilo za kosu moje djevojke, mogu li to pretvoriti u auto? I onda jednog dana stojim u redu na benzinskoj postaji i odmah kraj mene je zdjela s voćem, a na vrhu je bila banana, točno ovog oblika", govori kreator banana auta Steve Braithwaite.

Novi Guinnessovi rekordi - 4 Foto: DNEVNIK.hr

A visok 167 centimetara, ovaj magarac dokaz je da rekordi mogu biti i simpatično tvrdoglavi.