Strašna nesreća: Autobus se zabio u stanicu u centru Stockholma, više mrtvih i ozlijeđenih

Nekoliko osoba poginulo je, a nekoliko ih je ozlijeđeno kad je autobus naletio na autobusnu postaju u Stockholmu u petak, rekla je švedska policija, dodavši da nema informacija koje ukazuju da se radi o napadu.

U incidentu je stradalo šest osoba, rekao je glasnogovornik spasilačke službe Stockholma, no nije rekao koliko je od tih šest smrtno stradalo, a koliko je ozlijeđeno.

Glasnogovornik je rekao da u to vrijeme u autobusu nije bilo putnika. "Istražuje se kao ubojstvo iz nehaja."

Nesreća u Stockholmu - 4 Foto: Afp

Nesreća u Stockholmu - 1 Foto: Afp

"Vozač autobusa je uhićen, no to je rutina u takvom incidentu", rekao je policijski glasnogovornik, dodavši da nemaju informacije koje ukazuju da se radi o napadu.

Policija je rekla da neće komentirati broj, spol i dob poginulih ili ozlijeđenih. Policija, spasilačke službe i hitna pomoć stigle su na mjesto nesreće.

#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop



Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

Fotografija na stranici dnevnih novina Aftonbladet pokazala je hitne službe na mjestu nesreće, a pored njih se nalazio autobus na kat, oko kojeg su se mogle vidjeti raspršene krhotine.

Nesreća u Stockholmu - 2 Foto: Afp

Do nesreće je došlo pored Kraljevskog tehnološkog fakulteta, rekla je policija.

"Još ne znamo uzrok ovoga, no sada su moje misli s pogođenima i njihovim obiteljima", napisao je premijer Ulf Kristersson na X-u.