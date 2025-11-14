Strašna nesreća: Autobus se zabio u stanicu u centru Stockholma, više mrtvih i ozlijeđenih

Nekoliko osoba poginulo je, a nekoliko ih je ozlijeđeno kad je autobus naletio na autobusnu postaju u Stockholmu u petak, rekla je švedska policija, dodavši da nema informacija koje ukazuju da se radi o napadu.
U incidentu je stradalo šest osoba, rekao je glasnogovornik spasilačke službe Stockholma, no nije rekao koliko je od tih šest smrtno stradalo, a koliko je ozlijeđeno.
Glasnogovornik je rekao da u to vrijeme u autobusu nije bilo putnika. "Istražuje se kao ubojstvo iz nehaja."
Nesreća u Stockholmu - 4
Foto:
Afp
Nesreća u Stockholmu - 1
Foto:
Afp
"Vozač autobusa je uhićen, no to je rutina u takvom incidentu", rekao je policijski glasnogovornik, dodavši da nemaju informacije koje ukazuju da se radi o napadu.
Policija je rekla da neće komentirati broj, spol i dob poginulih ili ozlijeđenih. Policija, spasilačke službe i hitna pomoć stigle su na mjesto nesreće.
Fotografija na stranici dnevnih novina Aftonbladet pokazala je hitne službe na mjestu nesreće, a pored njih se nalazio autobus na kat, oko kojeg su se mogle vidjeti raspršene krhotine.
Nesreća u Stockholmu - 2
Foto:
Afp
Do nesreće je došlo pored Kraljevskog tehnološkog fakulteta, rekla je policija.
"Još ne znamo uzrok ovoga, no sada su moje misli s pogođenima i njihovim obiteljima", napisao je premijer Ulf Kristersson na X-u.