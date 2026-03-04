Rusi koriste novi krstareći projektil u napadima na ukrajinu, Ukrajinci otkrivaju detalje

Na ukrajinskom bojištu pojavila se dosad nepoznata ruska krstareća raketa, ššto pokazuje da se ruske zalihe dalekometnih projektila za napade iz zraka sve brže troše. Analiza pronađenih ostataka pokazuje da je to novo oružje, označeno kao Izdjelije 30, već uvedeno u uporabu.

Pojava tog krstarećeg projektila naglašava smanjenje ruskih zaliha starijih generacija krstarećih raketa te nemogućnost ruske industrije da ratne potrebe podmiri postojećom proizvodnjom, zbog čega se traže jednostavnija i jeftinija rješenja.

Ukrajinci otkrili detalje projektila

Glavna obavještajna uprava ukrajinskog Ministarstva obrane (GUR) prva je javno izvijestila o tom novom ruskom krstarećem projektilu, navodeći da se koristi u Ukrajini od kraja 2025. godine, prenosi portal The War Zone. Objavljene su fotografije ostataka i interaktivni trodimenzionalni prikaz zog projektila.

The Defence Intelligence of Ukraine has published an interactive 3D model, the main assemblies, and components of the enemy’s new cruise missile “izdeliye-30,” as well as data on 20 enterprises involved in its production cooperation chain.



🔗: https://t.co/shMagPCZHE pic.twitter.com/6XgEsxVatf — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 2, 2026

Prema podacima GUR-a, raketa ima sklopiva krila raspona oko tri metra, nosi bojnu glavu mase približno 800 kilograma te ima domet od najmanje 1500 kilometara. Pokreće je kompaktni turbomlazni motor koji omogućuje krstareću brzinu od oko 720 kilometara na sat.

Pojednostavljena konstrukcija

Na temelju oznaka i konstrukcijskih obilježja, GUR raketu pripisuje konstrukcijskom birou Zvezda. Vanjskim izgledom podsjeća na rusku protubrodsku raketu Kh-35, koja postoji u brodskoj, kopnenoj i zrakoplovnoj inačici. Pojedini dijelovi, uključujući elemente pneumatskog sustava, navodno su istovjetni onima na zrakoplovno lansiranoj Kh-35U.

Sučelje tog projektila za nosače na zrakoplovima slično je sustavima za lansiranje raketa Kh-101, Kh-55 i Kh-555 sa strateških bombardera Tu-95MS i Tu-160. Uočeno je da su u novoj raketi iskorišteni dijelovi već postojećih projektila kako bi se smanjili troškovi i ubrzao razvoj.

Inozemne komponente

GUR navodi da navigacijski sustav kombinira prijamnik satelitskog signala otporan na ometanje, s digitalnim satelitskim prijamnikom, integriran tehnologijom kakva se primjenjuje u ruskim navođenim zrakoplovnim bombama. GUR također ističe da dio navigacijskih dijelova potječe od proizvođača iz Kine, Nizozemske, Švicarske i SAD.

Strateška procjena

Moskovski Centar za analizu strategija i tehnologija, privatni ruski think tank, potvrdio je postojanje tog krstarećeg projektila te ga ocjenjuje jeftinijom alternativom modelima Kh-101 i Kh-555, uz napomenu da ima snažniju konvencionalnu bojnu glavu. Prema procjeni tog instituta, riječ je vjerojatno o većoj inačici rakete Kh-35.

Iako je taj novi ruski krstareći projektil otporan na presretanje od radarski prikrivenije Kh-101 i vjerojatno nema napredne protumjere, Izdjelije 30 Rusiji pruža ekonomičniju opciju za zračno lansiranje. Uvođenje tog jeftinijeg krsterećeg projektila, kojeg Rusi mogu masovnije proizvoditi, dodatno opterećuje ukrajinsku protuzračnu obranu, osobito uz ograničenu dostupnost zapadnih kopnenih sustava protuzračne obrane.