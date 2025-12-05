Stiže nam toplije vrijeme, ali treba preživjeti par hladnih dana: Meteorolog otkio što nas čeka

Tijekom vikenda će se u kopnenom području zadržavati sloj oblaka, dok će kiša biti rijetka pojava. Sunčanije, čak pretežno sunčano, bit će na Jadranu. U sljedećem tjednu, kad se tu kod nas uspostavi greben anticiklone, vrijeme će biti stabilnije, pri čemu bi više sunčanih razdoblja trebalo biti i u kopnenom području. Zatoplit će, no prije tog pred nama je pravi zimski vikend, primjeren prosincu i dobu godine.

Tijekom jutra je moguća još poneka kap kiše. U unutrašnjosti će biti oblačno, dok se na moru očekuje barem djelomice sunčano vrijeme. Vjetar će većinom biti slab, na istoku do umjeren jugoistočni, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura te sjeverozapadnjak. Zbog bure je na snazi meteoalarm. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od 2 do 7, a na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva.

Vrijeme u subotu

Većinom oblačno vrijeme u središnjoj Hrvatskoj će se zadržati poslijepodne. Prema istoku su uglavnom moguća i kraća sunčana razdoblja. Dnevna temperatura će biti između 6 i 9 stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Malo sunca i oblaka većinom će biti i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Malo kiše ovdje bit će u noći na nedjelju. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti od 8 do 10 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj će se u subotu zadržavati oblačno vrijeme, no najvećim dijelom bit će suho. Na sjevernom Jadranu će biti djelomice, čak i pretežno sunčano, ali burno. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura u gorju iznosit će oko 5-6, a na moru 14 stupnjeva.

I u Dalmaciji biti djelomice ili pretežno sunčano uz umjerenu i jaku buru te sjeverozapadnjak koji će osobito prema otvorenom moru isto biti jak. Najviša dnevna temperatura ovdje se očekuje između 14 i čak 17 stupnjeva.

Vrijeme tijekom idućih dana

U drugom dijelu vikenda u unutrašnjosti će još uvijek biti umjereno do pretežno oblačno. U nedjelju će malo kiše biti uglavnom u Slavoniji i u gorju. Početkom idućeg tjedna magla će ponovno biti češća, poglavito na istoku u jutarnjim satima. Tijekom utorka će u gorju zapuhati jugozapadnjak, a tad se očekuje i više sunčanih razdoblja. Jutra će biti hladnija, dok se dnevna temperatura neće značajnije mijenjati – malo toplije vrijeme očekuje nas prema sredini sljedećeg tjedna. No, to će ovisiti o trajanju jutarnje magle: na mjestima gdje se magla zadrži dulje, i dan će biti hladniji.

Na Jadranu će sljedećih dana biti djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano. Puhat će većinom slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutra će biti razmjerno svježa, no danju će zato biti za prosinac prilično toplo uz temperature od oko 15-16 stupnjeva.

Sljedeći tjedan trebao bi donijeti više sunca i u kopnene krajeve, a njegova sredina, srijeda, četvrtak i toplije vrijeme. To će naravno ovisiti o magli pa se može dogoditi da susjedni predjeli budu imali vrlo različit ugođaj vremena.