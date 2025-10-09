Nakon napada na sinagogu otkrivene mračne tajne napadača: Imao je tri žene, lažne profile i bio je opsjednut kontrolom

Britanski mediji otkrili su šokantne detalje iz privatnog života Jihada Al-Shamieja, sirijskog napadača na sinagogu u Manchesteru, koji je prošlog tjedna nožem napao vjernike tijekom obilježavanja blagdana Jom Kipur.

Istraga je otkrila da je Al-Shamie, koji je prije smrtonosnog napada nazvao hitne službe i zakleo se na vjernost Islamskoj državi, vodio trostruki život - bio je istodobno oženjen s najmanje tri žene, a koristio je i više lažnih profila na društvenim mrežama i aplikacijama za upoznavanje.

Tri žene, lažni profili i manipulacije

Na aplikaciji Muzmatch (danas poznatoj kao Muzz) Al-Shamie se predstavljao kao J, tvrdeći da je analitičar podataka sirijske baštine. Jedan od njegovih pseudonima bio je i Dormammu, po liku iz Marvelovih stripova.

Njegova druga supruga, koju je upoznao 2021., ispričala je za Daily Mail da je bio zastrašujuć, agresivan i opsesivno kontrolirajući.

Iako ga opisuje kao manipulativnog lažljivca, kaže da tijekom njihove veze nije pokazivao znakove radikalizacije.

"U početku je djelovao divno - normalan čovjek, miran, molio se. A onda bi u sekundi promijenio lice. Pojavio bi se kad god bi mu se prohtjelo, zahtijevao seks, pratio me, govorio da mu nedostajem, a kad bih se udaljila, postao bi nasilan”, ispričala je žena koja sada surađuje s protuterorističkom policijom, piše Daily Mail.

Odbijao razvod, manipulirao vjerom

Tijekom njihove veze na daljinu, Al-Shamie je lagao da se planira preseliti bliže njezinom domu i da želi djecu s njom.

U jednoj glasovnoj bilješci koju je dobio Daily Mail, Al-Shamie je napisao: "Jako mi nedostaješ, lud sam za tobom, ne mogu prestati misliti na tebe. Ti si jedina žena koju želim u svom životu, ti si jedina žena koja me ikada prije natjerala da se osjećam ovako".

U drugoj snimci, govori o prvoj supruzi: "Draga, svaka žena je ljubomorna, to je prirodno, to im je u prirodi. To ne znači da se protivi tome ili da to mrzi. Njoj je to u redu, razumiješ? U redu joj je. Ona već zna za nas".

Prema nekim tumačenjima islama, muž može prekinuti brak tako što će svojoj ženi tri puta reći da se razvodi - što se naziva talaq.

No, ona je ispričala da joj je Al-Shamie rekao da se ne može razvesti - umjesto toga ju je mučio govoreći joj to dva puta, ali ključno je da nije i treći put.

Kasnije se oženio trećom ženom, 35-godišnjom zaposlenicom britanskog NHS-a, koja ima petero djece iz prethodnih veza.

Prema riječima bivših partnerica, Al-Shamie je bio opsjednut molitvom, zdravom prehranom i praćenjem stranih vijesti, ali je pokazivao snažne znakove kontrole, posesivnosti i emocionalne nestabilnosti.

"Stalno je govorio da ga nitko ne razumije. Bio je prilijepljen za mobitel i stalno pratio vijesti. Nikad nije govorio o politici ili Gazi. Jednostavno, bilo je u njemu nešto nemirno", rekla je bivša supruga.

Kad je doznala da je upravo on napadač ubijen u policijskoj akciji, rekla je da ju je preplavio šok i osjećaj izdaje: "Pustila sam ga u svoj dom, vjerovala sam mu, a sad znam da sam cijelo vrijeme bila dio njegove laži".

Tridesetpetogodišnji Al-Shamie je prošlog četvrtka ujutro automobilom napao ljude ispred sinagoge Heaton Park u Manchesteru, dok su vjernici slavili Jom Kipur. Zatim je nožem pokušao upasti u sinagogu, noseći lažni pojas samoubojice, prije nego što ga je ustrijelila naoružana policija.

Terorističke jedinice istražuju je li Al-Shamie djelovao sam i što ga je potaknulo na napad.