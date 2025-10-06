Najsmrtonosnija katastrofa u zemlji: Pod ruševinama škole život izgubilo više od 50 ljudi

Broj poginulih nakon urušavanja škole u Indoneziji porastao je na najmanje 50 osoba nakon što su spasioci uklonili gotovo sav ruševni materijal, priopćile su spasilačke službe u ponedjeljak, nazivajući to najsmrtonosnijom katastrofom u toj zemlji ove godine.

Islamska internatska škola Al Khoziny u indonezijskom gradu Sidoarjo urušila se prošlog ponedjeljka. Stotine, mahom tinejdžeri, ostale su zatrpane pod betonskim ruševinama, pri čemu su izgubile živote.

S pomoću bagera spasioci su kasno u nedjelju uklonili oko 80 posto ruševina i pronašli tijela i dijelove tijela žrtava, priopćila je agencija za ublažavanje katastrofa.

Budi Irawan, zamjenik ravnatelja agencije, rekao je kako je prema broju pronađenih tijela poginulo ukupno 50 osoba te da se očekuje da će spasioci do kraja ponedjeljka završiti potragu za još 13 zarobljenih žrtava.

"Ovo je najveći broj žrtava ove godine vezan za jednu zgradu. Od svih katastrofa u 2025., prirodnih ili ne, nijedna nije odnijela toliko života kao ona u Sidoarju", rekao je na konferenciji za novinare.

Yudhi Bramantyo, dužnosnik agencije za potragu i spašavanje, rekao je kako je pronađeno još pet dijelova tijela, što upućuje na to da bi broj poginulih mogao biti najmanje 54.

Potraga se nastavlja, a snimke koje je podijelila spasilačka agencija prikazuju radnike kako iznose narančaste vreće za tijela iz ruševina škole.

Vlasti su rekle da je uzrok urušavanja bila građevinska aktivnost na gornjim katovima koju temelji škole nisu mogli podnijeti.

U cijeloj Indoneziji postoji oko 42.000 islamskih školskih zgrada, lokalno poznatih kao "pesantren", a ministar javnih radova Dody Hanggodo rekao je kako samo 50 pesantrena ima građevinske dozvole.

Još nije potvrđeno je li škola Al Khoziny imala građevinsku dozvolu, a Reuters nije uspio odmah stupiti u kontakt s upravom škole za komentar.

