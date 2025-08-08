VIDEO Pogledajte kako robot izvlači ukrajinskog vojnika s prve crte bojišta

Moderna tehnologija spašava živote na prvoj liniji ukrajinskog fronta.

Pripadnici 118. mehanizirane brigade Oružanih snaga Ukrajine podijelili su snimku robota koji izvlači ranjenog vojnika s bojišta pomoću kopnenog robotskog sustava.

"Operateri kopnenih robotskih sustava 2. satnije 23. zasebne streljačke bojne 118. mehanizirane brigade spasili su ranjenog vojnika. Vojnik je spašen uz pomoć borbene kopnene platforme", stoji u objavi brigade. Iako iz brigade nisu otkrili točnu lokaciju ni vrijeme kada je snimka nastala, istaknuli su kako ona zorno prikazuje kako tehnologija spašava živote na prvoj crti bojišnice", napisali su.

Ovo nije prvi put da se moderna tehnologija korištena za evakuaciju. Nedavno je tako logistički dron Tor-800, koji pripada 13. brigadi Hartija, spasio život vojniku s teškom ozljedom noge.