Zastupnik Bartulica već je u Washingtonu i priprema se za sutrašnju inauguraciju. Poslao je Dnevniku Nove TV fotografije s raznih događanja održanih uoči inauguracije.

"Velika mi je čast što sam pozvan na inauguraciju predsjednika Trumpa, to je povijesni događaj ne samo za Ameriku nego za cijeli zapadni svijet i uvjeren sam da nas čeka bolje i mirnije vrijeme. Još jednom ću reći moje načelo je "Croatia is first."

Hrvatska na prvom mjestu i naš glas i interesi našeg naroda će se čuti ovih dana", rekao je Stephen Nikola Bartulica, zastupnik u europskom parlamentu

U Ameriku je na inauguraciju stigao i predsjednik stranke Domino Mario Radić. Hodajući ulicama u blizini Times Squera poslao je video u kojem je ukazao na loše održavane ulice.



"Nedjelja je, 12 sati je, smeće se ne nosi, prljavo je na sve strane. Ispred Trump Towera je sve čisto, vidio sam čiste tamo ljudi ispred i okolo - tako rade pravi domaćini", rekao je Mario Radić, predsjednik stranke Domino.

I on će biti gost na Trumpovoj inauguraciji kao i zagrebački odvjetnik Mladen Prka s kojim smo se telefonski čuli, te hrvatski investitor Josip Komar koji nam je također ustupio fotografiju s jedne od proslava. Kaže - zabava je bila odlična.

A Trumpov povrataka u Bijelu kuću željno iščekuju i brojni Hrvati koji žive u SAD-u.

"Hrvatska je jedna od prvih deset država za koje je izabrani predsjednik Trump imenovao veleposlanike. Imam prijatelje Poljake u Americi i druge koji govore "Što s Poljskom?". Tako da je Hrvatska uvijek na radaru i nadam se da ćemo tako nastaviti s ovom administracijom", rekao je predsjednik Nacionalne federacije Steven Rukavina.

Jedno od ključnih pitanja s kojima će se novi predsjednik Trump baviti u našoj okolici je i spor oko gradnje plinovoda između Hrvatske i BiH. Taj projekt već neko vrijeme stoji jer Hrvati u BiH traže da se tvrtka za upravljanje tim plinovodom osnuje u Mostaru, dok aktualni američki veleposlanik u BiH želi da posao preuzme postojeća tvrtka sa sjedištem u Sarajevu.



"U hrvatskom je najboljem interesu da bude donositelj odluka u ovom procesu. Mislim da ćemo vidjeti kompromis u idućim mjesecima i da će ključne strane početi razgovarati o opcijama koje imaju smisla. Niti stopostotno vlasništvo Hrvata, niti stopostono vlasništvo BIH. To nije kompromisno rješenje", rekao je Rukavina.

Od Trumpa su očekivanja velika, a odbrojavanje do toga hoće li ih ispuniti kreće već sutra.

