Nakon što je policija uhitila muškarca koji je na području Čiova djetetu dao vrećicu s otrovom za glodavce, nudeći mu je kao bombone - sinoć je pušten na slobodu.

Neslužbeno se doznaje kako muškarac nije znao za opasan sadržaj vrećice te je bio uvjeren kako 10-godišnjaku uistinu daje bombone.

Srećom, dijete je vrećicu odnijelo roditeljima koji su sve prijavili policiji pa nije došlo do neželjenih posljedica.

Slučaj su prokomentirali i građani.

"A ima djece znatiželjne pa će probat. I što onda?", rekla je Ankica.

"Ne bih rekao da su bomboni. Definitivno ih se ne može lako zamijeniti. Mislim da laže muškarac koji je rekao da nije znao što je", poručio je Marin.

"Pa to se nalazi u plastici i stvarno izgleda kao gumeni bombon i to sam stavio. To se stavlja u kući po podu ako ima glodavaca, odnosno miševa", rekao je Željko.

