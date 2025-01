Dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze stupio je na snagu ujutro.

Prve tri izraleske taokinje predane su Crvenom križu u Gazi, objavio je dužnosnik Hamasa. Isto je priopćila izraelska vojska, prenosi Sky News.

Izraelska vojska je potvrdila nakon toga da su tri izraelske taokinje vraćene u Izrael. "Kod kuće su", napisali su na X-u.

Tri taokinje koje je oslobodio Hamas - Emily Damari, Romi Gonen i Doron Steinbrecher, nalaze na izraelskom teritoriju nakon što ih je u Gazi od Hamasa preuzeo Crveni križ.

"Emily, Doron i Romi su konačno na putu kući", rekao je na televiziji Daniel Hagari, glasnogovornik vojske. "To je vrlo emotivan trenutak".

Uskoro je objavljen i video ulaska taokinja u Izrael.

Izraelski dužnosnik rekao je ranije Reutersu da je Crveni križ, koji je preuzeo taokinje nakon što ih je Hamas oslobodio, informirao Izrael da su one u dobrom zdravstvenom stanju.

Ranije je objavljena i prva fotografija taokinja predanih Crvenom križu.

Hamas has just handed over the Three Hostages to the Red Cross. pic.twitter.com/4IyAtdrH0T

U međuvremenu, priprema se puštanje 90 palestinskih zatvorenika.

View of Ofer Prison where 90 Palestinian prisoners are set to be released in exchange for the three Israeli female hostages. pic.twitter.com/grCQrlgHte