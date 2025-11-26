Na pomolu važan susret u Moskvi: Sastaju se Putin i Orban, procurilo i kada?

Mađarski premijer Viktor Orban trebao bi se u petak sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Susret, o kojem su izvijestili mađarski mediji, bio bi prvi razgovor dvojice čelnika licem u lice od njihova sastanka u Moskvi u srpnju 2024.

Mađarska vlada zasad nije službeno potvrdila sastanak.

Orban, jedan od europskih čelnika najspremnijih na suradnju s Moskvom unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu, ranije ovog mjeseca posjetio je Donalda Trumpa u Bijeloj kući, prenosi Telegraph.

Još u listopadu Mađarska se spominjala kao moguća lokacija za summit Trump–Putin, no Trump je od toga odustao, uz obrazloženje da sastanak vjerojatno ne bi donio napredak u mirovnim pregovorima.

Ovaj tjedan Trump je na društvenoj mreži Truth Social rekao da bi se uskoro mogao sastati s Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali tek nakon što se postigne mirovni sporazum.