FOTO/VIDEO Neredi u Londonu: Ekstremni desničari napali policiju koja je čuvala sudionike propalestinskog marša

Stotine ljudi okupile su se u Londonu na propalestinskom prosvjedu i maršu organiziranom ovaj vikend uz jak policijski nadzor i na dan kada se u mnogim zapadnim zemljama, uključujući Britaniju, obilježava formalni završetak Prvoga svjetskog rata.

There is a remembrance event underway at the Cenotaph. Officers have prevented those not involved getting onto Whitehall so it can take place without disruption, as we committed.



They have faced unacceptable violence, including people throwing missiles and a metal barrier.… pic.twitter.com/tHnnKyRrKL — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2023

Procjenjuje se da ih je bilo oko 300.000. Tražili su prekid vatre u Gazi, rekao je AFP-u glasnogovornik londonske policije.

Mobilizirano je gotovo 2000 policajaca da bi se izbjegli bilo kakvi neredi ili ekscesi sudionika marša za Gazu ili sudionika protuprosvjeda.

These officers are deployed in central London today to keep people safe.



They were met with violence and abuse by counter protestors who threw bottles and other missiles at them.



We will respond robustly to unacceptable aggression and disorder. pic.twitter.com/RtthaAHYYD — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2023

Propalestinski marš privukao je protuprosvjednike iz ekstremno desničarskih skupina.

Policija je rekla da je u središtu Londona bio "značajan broj" protuprosvjednika, a sukobi su izbili između njih i policije u blizini ratnog spomenika Cenotaph, u blizini zgrade parlamenta i Westminstera.

Pročitajte i ovo Javili se svjedoci Potres pogodio Sloveniju, osjetio se i u Hrvatskoj: "Pošteno je treslo"

Pročitajte i ovo Kratkotrajna idila Pao prvi snijeg u ovom dijelu Hrvatske, večeras u akciji i ralice: "Sigurno ćemo morati izaći, temperature idu ispod nule"

Ovo je "najvažniji marš" organiziran u britanskoj prijestolnici od krvavog napada Hamasa na Izrael 7. listopada i masovnog odgovora koji je pokrenula izraelska vojska, napisala je na X-u (bivšem Twitteru) londonska policija.

🗣️Assistant Commissioner Matt Twist update on today's events.



'It's being closely monitored by police. And we also have police looking out for any troublemakers that might be intent on causing disruption' pic.twitter.com/irXbxVW0g4 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 11, 2023

U glavnom se gradu očekivalo okupljanje više od 100.000 prosvjednika. Oni traže prekid vatre pet tjedana nakon napada palestinskoga islamističkog pokreta Hamasa na Izrael, koji je odgovorio masovnim bombardiranjem Pojasa Gaze.