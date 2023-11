Pao prvi snijeg u ovom dijelu Hrvatske, večeras u akciji i ralice: "Sigurno ćemo morati izaći, temperature idu ispod nule"

Prvi snijeg ove jeseni koji je tijekom jutra pao u dijelovima Gorskoga kotara nije stvorio probleme u prometu.

Zabijelili su dijelovi toga kraja uglavnom na nadmorskim visinama iznad 700 metara, oko Ravne Gore, Mrkoplja i na skijalištu Platak.

Najviše ga je bilo u ravnogorskom kraju, no dnevna temperatura od 7 i više stupnjeva brzo ga je rastopila pa je idila za ljubitelje zimskih radosti kratko trajala. Ipak, večeras će na ceste prvi put ove jeseni i ralice.

Najavio je to Damir Grgurić, načelnik općine Skrad. "Noćas će sigurno morati izaći i posipati ceste jer će temperature ići ispod nule. To je trošak koji će nas opterećivati čitavu godinu, tamo negdje do 1. svibnja", kaže Grgurić za Dnevnik Nove TV.

Pročitajte i ovo Ranjen u ratu Tko je čovjek koji je zamijenio Banožića? Na čelu MORH-a brigadni general, pogledajte što ima u imovinskoj kartici

Kako se bliži 15. studenog kada je zimska oprema obavezna u automobilima, i vulkanizeri imaju više posla. "Sve se više osjeti pritisak tog 15. 11. jer je to zakonski propisan datum za promjenu zimskih guma i svakim danom dolazi sve više ljudi", kaže vulkanizer Matija Jakovac.