Argentinska potpredsjednica Cristina Kirchner napadnuta je u četvrtak, ali napadač nije pucao na nju i ubrzo je uhićen.

Nekoliko televizijskih kanala prikazalo je snimku napadača kako cilja u glavu argentinske potpredsjednice Cristine Kirchner dok je izlazila iz automobila koji ju je dovezao kući. Napadač nije pucao i Kirchner je neozlijeđena.

Incident se dogodio na ulazu u njezinu kuću u Buenos Airesu, gdje su se posljednjih dana okupile stotine prosvjednika kako bi podržali bivšu predsjednicu koja je usred suđenja za korupciju. Muškarac, koji nije pucao, prišao je gospođi Kirchner usred gomile koja je čekala da je pozdravi i zamoli je za autogram za autobiografsku knjigu.

Ubrzo nakon napada policijski glasnogovornik je objavio da je naoružani muškarac uhićen u blizini rezidencije, a "oružje je pronađeno nekoliko metara od mjesta događaja".



''Čovjek je uperio vatreno oružje u njezinu glavu i povukao okidač'', rekao je argentinski predsjednik Alberto Fernández i dodao: ''Cristina je još uvijek živa jer, iz nekog razloga koji tek treba potvrditi, pištolj nije opalio''.

Nazvao je to "najozbiljnijim incidentom otkad je obnovljena demokracija" 1983. godine i pozvao političke vođe i društvo da osude incident, piše Guardian.



Na mjestu događaja uhićen je 35-godišnji Brazilac, piše argentinski list Clarín.



Napadač je navodno Fernando Andrés Sabag Montiel, državljanin brazilske nacionalnosti, i imao je dosje za nošenje nekonvencionalnog oružja od 2021. godine, piše LA NACIÓN pozivajući se na izvore iz Vlade.



Nosio je nož dug 35 centimetara što je otkriveno nakon što ga je zbog nepravilnosti na registarskoj pločici njegovog Chevroleta Prisma zaustavila kontrola vozila gradske policije. Oružje je zaplijenjeno i protiv njega je pokrenut postupak, ali je kasnije odbačen.



Stotine aktivista okupilo se od prošlog tjedna ispred kuće Cristine Kirchner (69), optužene za prijevaru i korupciju u vezi s dodjelom javnih ugovora u njezinom uporištu Santa Cruzu (jug), tijekom njezina dva predsjednička mandata (2007. -2015.)



Njezin odvjetnik Gregorio Dalbón komentirajući pokušaj atentata istaknuo je da ''to što se dogodilo znači da prihvaćaju sve ono što se govori o Cristini''.



''Očito je to rezultat hejtera. Ići ćemo do kraja jer je riječ o potpredsjednici'', kazao je Dalbon, koji se oglasio i na Twitteru i pozvao na podršku bivšoj argentinskoj predsjednici.

Esto fue un intento de asesinato. Esto es el límite. Esperamos que la justicia actúe rápidamente. El odio y la violencia termina mal.

Hay cámaras 🎥 sin duda esto se debe resolver rápidamente! — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) September 2, 2022