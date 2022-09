U ponedjeljak počinje nova školska godina, no prijevoznici upozoravaju da bi dio učenika mogao ostati bez prijevoza.

Unatoč Vladinom povećanju izdavanja za prijevoz, ugrožena su seoska i manja mjesta s malim brojem učenika. Do učenika u najmanjim selima, poput onih u okolici Severina, prijevoznicima se više ne isplati doći. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak istražila je hoće li neka djeca ostati bez prijevoza.



Neki roditelji ne znaju što napraviti. "Ne znam kako ćemo, valjda ćemo kao i drugi, vozit ćemo ih. Ali ne znam stvarno, nismo o tome još razmišljali", rekla je stanovnica Severina Svjetlana Ljiljak.



O tome su zato razmišljali neki autoprijevoznici. Upozoravaju da uz rast cijena goriva, održavanja autobusa i inflacije - rute s tek nekoliko učenika naprosto nisu isplative. "Na nekim rubnim dijelovima županija će se nažalost to dogoditi. U selima gdje nema dovoljnog broja učenika će doći, ili ovaj ili idući mjesec, do prestanka operiranja linija", rekao je Hrvoje Meštrović iz Udruge hrvatskih autobusnih i javnolinijskih prijevoznika.

Ipak, Ministarstvo obrazovanja izdvojit će 20 milijuna kuna više ove godine za subvencioniranje 75 posto prijevoza srednjoškolcima. Organizacija prijevoza je u rukama županija. "Siguran sam da županije neće ostaviti niti jedno dijete izvan škole jer nisu uspjele dogovoriti prijevoz s kompanijama koje održavaju linije na njihovom području", rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

No u Udruzi javnolinijskih prijevoznika kažu - to je jedan oblik financiranja, a ključ je u sredstvima javne usluge. Namijenjen je upravo prijevozu u napuštenim krajevima. "Ako negdje imate trošak prijevoza od 10 tisuća kuna, a vi tamo imate dva učenika, to znači da bi jedan pokaz bio pet tisuća kuna. Država ne financira 75 posto od tih 5000, nego od nekog limita", objasnio je Meštrović.



"Nije dovoljno sufinancirat kartu, nego plaćati po kilometru da se ta linija vozi bez obzira bilo putnika ili ne, odnosno da građani znaju da će autobus doći", dodao je. "Treba pozvati sve županije da ugovore model javne usluge na rentabilnim linijama - da spriječe zatvaranje linija", rekao je.

Vlada je osigurala sredstva, no do sada su ih, kažu, iskoristile tek dvije županije. A bez prijevoza neka mjesta mogla bi postati još praznija.

