VIDEO Bahati multimilijunaš sablaznio javnost! Pozvao na veću nezaposlenost kako bi "podsjetio arogantne radnike gdje im je mjesto"

Multimilijunaš i poduzetnik Tim Gurner ispričao se nakon što je radnike nazvao arogantnima i rekao da stopa nezaposlenosti treba porasti za 40 do 50 posto. "Moramo vidjeti bol u gospodarstvu", rekao je Gurner, ali kasnije je izjavio da "duboko" žali zbog komentara koji su izazvali globalnu reakciju.

Prethodno je dospio na naslovnice govoreći da si mladi ljudi ne mogu priuštiti domove jer troše previše na tost s avokadom. Videozapis njegovih komentara postao je viralan, privukavši više od 23 milijuna pregleda i oštre kritike na internetu. Govoreći tijekom ovog tjedna na summitu o nekretninama, 41-godišnjak je rekao da je pandemija Covid-19 promijenila stavove i radnu etiku zaposlenika na gore izdvojivši građevinare kao primjer.

Vlasnik teretane koji je postao magnat nekretnina tvrdi da ta promjena pogađa produktivnost u sektoru, što, u kombinaciji sa strožim propisima, potiče nedostatak stambenog prostora u Australiji. Predložio je da bi trenutna stopa nezaposlenosti u zemlji od 3,7 posto trebala porasti za 40-50 posto kako bi se smanjila "arogancija na tržištu rada". Time bi više od 200.000 ljudi izgubilo posao, prenosi BBC.

"Došlo je do sustavne promjene u kojoj zaposlenici osjećaju da je poslodavac iznimno sretan što ih ima", rekao je Gurner. "Moramo podsjetiti ljude da rade za poslodavca, a ne obrnuto." No kasnije je rekao u objavi na LinkedInu da je "dao neke primjedbe o nezaposlenosti i produktivnosti u Australiji za koje duboko žalim i da su bile pogrešne."

Rekao je da postoje "važni razgovori u ovom okruženju visoke inflacije, pritisaka na cijene stanova i najmova zbog nedostatka ponude i drugih pitanja troškova života". Dodao je da cijeni to što gubitak posla "ima dubok utjecaj" na radnike "i iskreno mi je žao što moje riječi nisu odavale empatiju za one koji su u toj situaciji".

Gurner je odustao od svojih primjedbi u trenutku kada se mnoge tvrtke sukobljavaju s osobljem oko pitanja kao što su rad na daljinu i plaća. Promjene u stavovima prema zapošljavanju također su predmet rasprostranjenih rasprava na društvenim mrežama, što dovodi do hashtagova poput "tihog odustajanja", izraza koji označava odluku da se prestane podilaziti šefovima i "poslovi za lijene djevojke", koji se odnose na dobro plaćene, fleksibilne pozicije koje nude veću ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

Gurnerove komentare osudili su i australski zastupnici s druge strane političke podjele. Laburistički zastupnik Jerome Laxale rekao je da su to "komentari koje biste povezali sa zlikovcem iz crtića", dok je liberalni zastupnik Keith Wolahan rekao da "ne može biti više izvan dodira s realnošću."

"Gubitak posla nije broj. Ljudi su na ulicama i ovise o bankama hrane", rekao je Wolahan. Američka zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez također je kritizirala nekretninskog mogula. "Podsjetnik da su glavni izvršni direktori toliko povisili vlastite plaće da je omjer između plaća izvršnih direktora i radnika sada na nekim od najviših razina ikada zabilježenih", napisala je na društvenoj stranici X (bivši Twitter).

Reminder that major CEOs have skyrocketed their own pay so much that the ratio of CEO-to-worker pay is now at some of the highest levels *ever* recorded. https://t.co/MCvsICsZce