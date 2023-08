Tko si to može priuštiti?

Izračunali smo koliko roditeljima treba za studiranje djeteta u Zagrebu: "Ako ne planiraju da si djeca nađu posao, neka dignu kredit!"

Ilustracija Foto: Getty Images

Cijene najma stanova u Zagrebu drastično su porasle, a to najbolje osjećaju studenti koji ne ostvaruju pravo na smještaj u studentskom domu. No čak i za one koji se nađu među malobrojnim sretnicima sveukupni troškovi života postaju previsoki. Donosimo računicu koliko je potrebno roditeljima mjesečno izdvojiti za dijete koje studira u metropoli i pitamo se - tko si to uopće može priuštiti?