Objavljeno koje je najbolje plaćeno zanimanje u Hrvatskoj, a koje najslabije

U drugom kvartalu 2023. prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj s uključenim dodacima na plaću iznosila je 1.140 eura, što je četiri posto više nego u prethodnom kvartalu i 16 posto više nego u istom razdoblju 2022. godine, a pritom su u prosjeku najbolje plaćeni piloti s 2.912, a najgore krojači s 598 eura, objavio je servis MojaPlaća.

Medijan plaće iznosi 1.030 eura, što znači da je polovica isplaćenih plaća manja, a polovica veća od tog iznosa. U odnosu na prvi kvartal medijalna plaća narasla je za tri posto, a u odnosu na prvi kvartal prošle godine 13 posto.

Najplaćeniji radnici u Hrvatskoj su piloti, čija prosječna mjesečna zarada iznosi 2.912 eura. Slijede direktori s prosjekom od 2.699 eura, te lead developeri s prosjekom od 2.627 eura. I četvrto i peto mjesto zauzima IT sektor - IT arhitekti imaju u prosjeku 2.397 eura mjesečno, a IT manageri 2.365 eura.

Najmanje prosječne plaće u Hrvatskoj imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (34 posto manje od prosjeka), tekstilni radnici (37 posto manje) te zaposleni u uslužnim djelatnostima (28 posto manje).

Krojač, primjerice, u prosjeku mjesečno prima tek 598 eura, šivač 648 eura, zaštitar 701 euro, a cvjećar 707 eura.

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu šest posto su više od prosjeka, te iznose 1.209 eura. Primanja zaposlenika privatnih tvrtki u pretežno domaćem vlasništvu četiri posto su niža od prosjeka (1.093 eura). Nadalje, prosječne plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu se kreću oko 1.067 eura (minus šest posto), a mjesečna zarada radnika zaposlenih u javnoj i lokalnoj samoupravi iznosi 1.007 eura (minus dvanaest posto).

U odnosu na drugi kvartal prošle godine plaće su najviše rasle u privatnim tvrtkama u domaćem vlasništvu (19 posto) te u državnim tvrtkama (18 posto).

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća iznosi 1.000 eura (minus 12 posto u odnosu na prosjek), u kompanijama koje broje do 19 zaposlenika plaća je pet posto niža od prosjeka (1.087 eura), dok je najviša prosječna plaća zabilježena u velikim tvrtkama (1.190 eura, odnosno četiri posto više od prosjeka).

Plaće najveće u Zagrebu, najmanje na istoku Hrvatske

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu, dok su najniže plaće i dalje na istoku zemlje: u Požeško-slavonskoj (minus 21 posto) te Sisačko-moslavačkoj (minus 15 posto) županiji.

Najviša prosječna plaća zabilježena je u gradu Zagrebu (10 posto iznad prosjeka) te iznosi 1.261 eura (medijan 1.125 eura).

Zaposleni sa završenim postdiplomskim studijem ili nekom poslovnom školom (MBA) imaju u prosjeku 46 posto višu plaću od prosječne. Također, osobe s visokom stručnom spremom u prosjeku imaju 15 posto višu plaću od prosječne (1.312 eura) i čak 35 posto višu od radnika sa srednjom stručnom spremom koji u prosjeku imaju 975 eura, ili 14 posto manje od prosjeka.

U odnosu na prošlu godinu plaća je najviše rasla zaposlenicima s najnižim primanjima pa je tako plaća zaposlenih sa srednjom stručnom spremom rasla za 17 posto, dok je plaća visokoobrazovanih rasla za 13 posto.

Radnici bez iskustva, koji se nalaze na početku karijere, zarađuju 939 eura (14 posto manje od prosjeka), dok oni s godinom do dvije iskustva imaju plaću od 1.016 eura (minus sedam posto. Do primanja koja premašuju prosječnu hrvatsku plaću dolazimo s tri do pet godina radnog iskustva.

Najvišu plaću, očekivano, imaju zaposlenici s više od 10 godina iskustva – 1.240 eura, odnosno 13 posto više od prosjeka.

U drugom kvartalu 2023. godine muškarci su u prosjeku zarađivali 21 posto više od žena.