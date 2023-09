Radniku za 30 godina vjernosti šef poklonio automobil: "Nije sve u šoldima, nekad je važniji pošteni odnos"

Vlasnik obiteljske tvrtke iz Zadra Bore Perica svog je radnika odlučio nagraditi novim automobilom. Predrag Gospić (57) u trvtki je od njenog osnutka, dakle 30 godina, a u povodu obljetnice osnutka tvrtke direktor Perica je nagradio i ostale zaposlenike skupocjenim satovima.

Predrag Gospić sa suzama u očima primio je ključeve Dacie Sandero. Stara Opel Corsa koja mu je vjerno služila 20 godina sada će na otpad, a on će s novim vozilom opet na stari posao staklara u BIM Perica Staklo.

"Osjećam se uzbuđeno, sretno, zahvalno... Ovo mi puno znači, prije svega poštovanje gazde, poštovanje moga rada. Hvala puno! Nemam riječi, presretan sam", rekao je Predrag, u tvrtki od milja zvan Keko, za Zadarski.

Sve ove godine u tvrtki ga je, kaže, zadržalo to što je šef konstantno ulagao u strojeve i razvoj.

"Vidio sam perspektivu u svemu tome. Uz to i pošten odnos njega prema meni, a nadam se i mene prema njemu. Radniku puno znači kad je šef pošten, kad regulira sve svoje obaveze i kad posao dođe na jednu prijateljsku, čak i familijarnu osnovu, to puno znači. Nije sve u šoldima, pa ni u plaći, nekad je važniji taj pošteni odnos. Bit ću iskren, bilo je trenutaka u ovih 30 godina kad mi je došlo i da odem. Ali prođu ti trenutci, sve se izgladi. To je normalno u poslu, nikad nije sve glatko niti je sve teško", zaključio je Predrag.