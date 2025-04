Brojni vjernici od jutra nestrpljivo čekaju u redu kako bi posjetili grob pape Franje u bazilici Svete Marije Velike u Rimu.

Crkva u središtu talijanske prijestolnice otvorena je u 7 ujutro nakon pokopa pape čija je smrt uslijedila nakon dugog razdoblja lošeg zdravlja, a pred bazilikom su u redu bile stotine poklonika, prenijela je talijanska novinska agencija ANSA.

Ljudi čekaju u redu kako bi vidjeli grobnicu pape Franje Foto: Afp

Grob pape Franje Foto: Afp

Papa Franjo jučer je pokopan u bazilici, a od njega se oprostilo oko 250.000 vjernika.

Vatikan je u međuvremenu objavio video obreda.

"Papinu obredu prethodilo je pjevanje četiri psalma i popraćeno pet zagovora, a zatim se pjevao Oče naš. Nakon završne molitve, na lijes su otisnuti pečati kardinala kamerlenga Svete Rimske Crkve, Kevina Josepha Farrella, Prefekture Papinske kuće, Ureda liturgijskih slavlja Rimskog prvosvećenika i Liberijskog kapitula.

Nakon toga, lijes je položen u grobnicu i poškropljen svetom vodom uz pjevanje Regina Caeli", objavio je Vatikan.

