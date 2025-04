Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je ozlijeđeno nakon što se vozač zaletio u gomilu na uličnom festivalu u Vancouveru oko 20 sati po lokalnom vremenu (5 ujutro po hrvatskom vremenu).

Iz policije su naveli da je vozač uhićen. "Pružit ćemo više informacija kako se istraga bude odvijala", stoji u priopćenju policije.

Gradonačelnik Vancouvera Ken Sim poručio je da je šokiran i duboko ožalošćen užasnim događajem.

"Naše su misli sa svima onima koji su pogođeni i s filipinskom zajednicom u Vancouveru", rekao je.

VANCOUVER CAR RAMMING ATTACK: Multiple people have been killed and dozens injured after a driver rammed an SUV into a crowd celebrating Lapu-Lapu Day, a Filipino heritage festival, in Vancouver on Saturday evening. Police confirmed the incident occurred shortly after 8 PM local… pic.twitter.com/7drgRwtS13