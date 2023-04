Mlada talijanka je na kvizu Affari Tuoi osvojila 75.000 eura, a onda briznula u plač. Pobjedu je posvetila svojoj baki, a u objavi se zatim obratila svojim kolegama iz razreda koji su je maltretirali, prepričavši mučan dio svoje prošlosti.

Alessandra D'Aguanno Forlini bobijedila je u kvizu Affari Tuoi i osvojila 75 tisuća eura. U emisiji je sudjelovala sa sestrom, ali pobjedu je 24-godišnjakinja posvetila svojoj baki. S njom je zapravo trebala nastupiti, ali je baka nedugo prije toga preminula.

Nakon kviza, obratila se u objavi na društvenim svojim kolegama iz razreda koji su je godinama maltretirali i nazivali najružnijom djevojkom na svijetu te njima posvetila svoj uspjeh, izvijestili su lokalni mediji.

"Svoju pobjedu posvećujem i tebi koji si me maltretirao deset dugih godina samo zato što sam imala nekoliko kilograma viška, tebi koji si me godinama psihički masakrirao do te mjere da sam skoro pomislila kako više nema smisla živjeti. Vama koji ste me godinama etiketirali kao najružniju djevojku u državi. Godinama ste mi govorili da sam ružna i debela i pitali me kako uopće mogu izaći iz kuće s tim trbuhom", napisala je Alessandra.

"Ovdje ću stati, ali mogla bih ispisati knjige i knjige o uvredama koje ste mi uputili. Godinama ste me isključivali, ismijavali, vrijeđali, osuđivali na najgore moguće načine. Zbog vas imam unutarnje ožiljke koji nikada neće zacijeliti. A pogledajte me sada! No prije svega pogledajte sebe i to gdje ste zapeli u svom neznanju, gluposti i zloći!"