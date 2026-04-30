Mračna strana ribljeg ulja: Znanstvenici otkrili neočekivan rizik u oporavku mozga od ozljeda

Pretpostavka da određeni dodaci prehrani univerzalno štite mozak dovedena je u pitanje novim provokativnim istraživanjem o ponavljajućim traumama glave. Iako medicinska zajednica često kategorizira kroničnu traumatsku encefalopatiju (CTE) kao "tihu pandemiju", nedavni znanstveni nalazi upućuju na to da čak i blagi potresi mozga povezani sa sportom mogu potaknuti dugoročno kognitivno propadanje ako su upareni s pogrešnim unosom prehrane.

Istraživanje koje su proveli američki Laboratorij Cold Spring Harbor (CSHL) i Medicinsko sveučilište Južne Karoline, a koje je objavljeno u časopisu Cell Reports, ispitalo je učinke eikosapentaenske kiseline (EPA), masne kiseline koja se nalazi u dodacima prehrani poput omega-3 kapsula i prehrani bogatoj ribljim uljem. Iako se obično prodaje kao sredstvo za oporavak od ozljeda mozga, EPA zapravo može zaustaviti sposobnost mozga da se sam izliječi blokiranjem procesa stvaranja prijeko potrebnih novih krvnih žila kako bi se osigurao nesmetan dovod kisika i krvi.

"Riblje ulje smatra se široko neuroprotektivnim. Iznenađujuće, na miševima je ono učinilo stvari znatno gorima", navodi Semir Beyaz iz CSHL-a u objavi na stranicama te institucije. Međutim, eksperimentalni podaci pokazali su drugačiju priču.

Studija naglašava da, iako riblje ulje podržava zdravlje srca i probavnog sustava, njegovo djelovanje kod ozljeda mozga jedinstveno je štetno.

"Ta ideja o ribljem ulju kao univerzalnoj koristi ne funkcionira kada počnete istraživati interakcije. No to ne znači da je generalno loše za vas", kaže diplomirani student Onur Eskiocak, isto tako iz CSHL-a.

"Znamo da riblje ulje koristi vašem srcu i crijevima, ali kontekst je važan, osobito kada je riječ o ozljedi i oporavku", dodaje Beyaz.

Znanstvenici još uvijek nisu sigurni zašto čimbenici poput prehrane utječu na zdravlje mozga tijekom vremena, ali navedeno istraživanje dovodi nas korak bliže tom razumijevanju. Iako otkriće može imati implikacije za prehranu, terapijske strategije i prehrambene intervencije, potrebno je odgovoriti na još više pitanja prije nego što potpuna slika postane jasna.