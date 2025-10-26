Izrael tvrdi da je identificirao iranskog dužnosnika koji je organizirao napade u Europi

Izraelska vlada u nedjelju je objavila da je identificirala visoko rangiranog iranskog dužnosnika kao glavnog organizatora neuspjelih planova napada po Europi i Australiji.

U zajedničkoj izjavi izraelska obavještajna agencija Mossad i ured premijera Benjamina Netanyahua izvijestili su da je osoba visoko rangirani predstavnik Irana.

Teheran je, tvrde izraelski izvori, pojačao napore usmjerene na ciljanje izraelskih i židovskih lokacija u svijetu nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada 2023. U izjavi stoji da su pokušaji napada u Njemačkoj, Grčkoj i Australiji ove i prošle godine spriječeni uz pomoć Mossada.

Muškarac za kojega se tvrdi da je odgovoran za planirane napade imenovan je kao Sardar Amar i opisan kao visoko rangirani zapovjednik revolucionarne garde, IRGC-a.

"Pod Amarovim zapovjedništvom uspostavljen je važan mehanizam za promicanje napada na izraelske i židovske ciljeve u Izraelu i inozemstvu", piše u objavi.

"Ovaj je mehanizam izravno odgovoran za pokušaje napada koji su otkriveni u Grčkoj, Australiji i Njemačkoj samo u protekloj godini, a njegovi brojni propusti rezultirali su valom uhićenja i njegovim razotkrivanjem."

Njemački su tužitelji u lipnju otkrili da je danski državljanin u Berlinu osumnjičen za špijuniranje židovskih pojedinaca i institucija, kao i online stranica povezanih s Izraelom, a sve u ime iranske obavještajne službe.

Pedesettrogodišnji muškarac afganistanskog porijekla kasnije je uhićen u danskome Aarhusu. Tužitelji su rekli da je svrha njegovih nadzora mogla biti priprema za napade.

Iran je u to vrijeme odbacio optužbe za špijunažu, nazvavši ih "neutemeljenima i opasnima".

Iransko veleposlanstvo u Berlinu objavilo je da su te tvrdnje dio kampanje odvraćanja pažnje od izraelskog rata s Iranom u lipnju.