Izrael tvrdi da je identificirao iranskog dužnosnika koji je organizirao napade u Europi

Izraelska vlada u nedjelju je objavila da je identificirala visoko rangiranog iranskog dužnosnika kao glavnog organizatora neuspjelih planova napada po Europi i Australiji.
"Kao muhe"
Horor u Njemačkoj: Ptice padaju s neba
šokantna nesreća
UZNEMIRUJUĆE Pijani vozač izazvao sudar i ubio cijelu obitelj: Objavljena snimka nesreće
Ne postoji registar oboljelih
U Hrvatskoj ih ima samo 500: Uzroci bolesti nisu sasvim jasni, a riječ je o ozbiljnoj dijagnozi
U zajedničkoj izjavi izraelska obavještajna agencija Mossad i ured premijera Benjamina Netanyahua izvijestili su da je osoba visoko rangirani predstavnik Irana.
Teheran je, tvrde izraelski izvori, pojačao napore usmjerene na ciljanje izraelskih i židovskih lokacija u svijetu nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada 2023. U izjavi stoji da su pokušaji napada u Njemačkoj, Grčkoj i Australiji ove i prošle godine spriječeni uz pomoć Mossada.
Muškarac za kojega se tvrdi da je odgovoran za planirane napade imenovan je kao Sardar Amar i opisan kao visoko rangirani zapovjednik revolucionarne garde, IRGC-a.
"Pod Amarovim zapovjedništvom uspostavljen je važan mehanizam za promicanje napada na izraelske i židovske ciljeve u Izraelu i inozemstvu", piše u objavi.
"Ovaj je mehanizam izravno odgovoran za pokušaje napada koji su otkriveni u Grčkoj, Australiji i Njemačkoj samo u protekloj godini, a njegovi brojni propusti rezultirali su valom uhićenja i njegovim razotkrivanjem."
Njemački su tužitelji u lipnju otkrili da je danski državljanin u Berlinu osumnjičen za špijuniranje židovskih pojedinaca i institucija, kao i online stranica povezanih s Izraelom, a sve u ime iranske obavještajne službe.
Pedesettrogodišnji muškarac afganistanskog porijekla kasnije je uhićen u danskome Aarhusu. Tužitelji su rekli da je svrha njegovih nadzora mogla biti priprema za napade.
Iran je u to vrijeme odbacio optužbe za špijunažu, nazvavši ih "neutemeljenima i opasnima".
Iransko veleposlanstvo u Berlinu objavilo je da su te tvrdnje dio kampanje odvraćanja pažnje od izraelskog rata s Iranom u lipnju.