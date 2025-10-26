Susjedi o stravičnom ubojstvu u Zagrebu: "Kako mu je mama umrla, to je išlo samo nizbrdo"

Stravičan zločin šokirao je i Zagrepčane. Policijske trake i forenzičari okružili su obiteljsku kuću u kojoj je došlo do zločina. Kako je izvijestila policija, cjelodnevno druženje dvojice muškaraca završilo je tragično, a svemu je kumovao alkohol.

Odmah po dojavi stigle su dežurne hitne službe. Nasmrt pretučenog muškarca zatekli su na stubištu. Osumnjičeni je odmah uhićen, a krim istražitelji sada nastoje raspetljati motive ubojstva. Razgovore sa susjedima već su obavili.

"Najvjerojatnije, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola te verbalnog i tjelesnog sukoba, uporabom tjelesne snage 43-godišnjak je usmrtio 40-godišnjaka", objavila je zagrebačka policija.

Ubojstvo u Vrapču - 2 Foto: Goran Mehkek/Cropix

"Ja sam, ja sam u šoku. Tu su radili nešto na kući, gore su nešto pripremali valjda da se preseli odozdo gdje je bio, bila je galama kad bi se napili, ali nije nikad bilo da bi došlo do ovako nečega", ispričao je susjed Ivan.

"Strašno, zapravo potječe iz disfunkcionalne obitelji, dečko je u duši dobar, ali eto, kako je mama umrla to je samo išlo nizbrdo, krivo društvo u krivo vrijeme i eto", dodala je susjeda Vesna.



