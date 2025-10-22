Otvorena pitanja u Gazi, sumnje u SAD-u? "Nismo američki protektorat. Izrael će imati posljednju riječ"

Američki potpredsjednik J.D. Vance rekao je da je cilj niza posjeta visokih američkih dužnosnika SAD-a Izraelu nadzirati krhki sporazum o prekidu vatre u Gazi, a ne "čuvati dijete".

"Ne želimo vazalnu (marionetsku) državu i Izrael to nije. Ne želimo klijentsku državu, želimo partnerstvo", proučio je Vance, koji se s Netanyahuom susreo tjedan dana nakon Trumpovog posjeta Izraelu. Američki državni tajnik Marco Rubio trebao bi stići u zemlju u četvrtak i dan kasnije se sastati s premijerom.

"Ne radi se o nadgledanju u smislu, znate, nadgledanja malog djeteta", rekao je Vance. "Radi se o praćenju u smislu da ima puno posla, puno dobrih ljudi koji rade taj posao, i važno je da čelnici u administraciji nastave osiguravati da naši ljudi rade ono što nam je potrebno."

"Mi nismo američki protektorat", naglasio je Netanyahu. "Izrael će imati posljednju riječ kada je u pitanju njegova sigurnost."

Upozorio je i da provedba sljedećih koraka u sporazumu o prekidu vatre, koji je pod sve većim pritiskom zbog ponovih izbijanja nasilja, neće biti laka.

SAD još bez odgovora na ključna pitanja

Kako saznaje The New York Times, u Trumpovoj administraciji postoji zabrinutost da bi Netanyahu mogao raskinuti sporazum. Strategija je sada, rekli su dužnosnici, da Vance i ostali američki dužnosnici koji su stigli na sastanak, pokušaju spriječiti premijera da da pokrene puni napad na Hamas.

Vance je rekao da je Trumpova administracija predana preusmjeravanju prekida vatre te zbog toga nastoji proširiti Abrahamove sporazume, skup sporazuma dogovorenih tijekom prve Trumpove administracije kojima su uspostavljeni diplomatski odnosi između Izraela i nekoliko arapskih zemalja. Mirovni plan za Gazu, rekao je Vance, bio je ključni dio toga.

Brojna trnovitija pitanja za postizanje trajnog mira tek trebaju biti riješena, uključujući i to kako će dužnosnici uvjeriti Hamas da položi oružje. Netanyahu je više puta inzistirao da se militantna skupina mora razoružati kako bi rat završio, ali je Hamas, kojemu je borba protiv Izraela ključni dio ideologije, taj zahtjev smatrao jednakim predaji. Na to pitanje ni Vance nije imao konkretan odgovor.

Još jedno značajno pitanje je koliku ulogu SAD i njihovi saveznici predviđaju za Palestinsku upravu, koja upravlja dijelovima Zapadne obale koju je okupirao Izrael. Netanyahu dosljedno je isključivao mogućnost da se toj upravi dopusti kontrola nad poslijeratnom Gazom.

Novi sastanci se očekuju, a u početnoj fazi sporazuma Hamas je pustio 20 talaca, za što je Izrael u zamjenu pustio gotovo 2000 palestinskih zatvorenika. Od tada je Hamas vratio tijela najmanje 15 ljudi Izraelu, a Izrael je vratio tijela više od 150 Palestinaca u Gazu.

Vance je izrazio optimizam da će primirje potrajati: "Mislim da imamo priliku učiniti nešto zaista povijesno, pa ćemo nastaviti raditi na tome sa svim našim prijateljima u izraelskoj vladi".